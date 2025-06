יואי מוכניק בסינגל קצבי חדש: "תורה"

קרדיטים:

מילים ולחן: יואי (יוסף) מוכניק

עיבוד והפקה מוזיקלית: איזי די ודוד גרינבאום

מילים:

The greatest gift ever to be given

המתנה הגדולה ביותר שניתנה אי פעם

It was given to the Jews so long ago

ניתנה ליהודים לפני זמן רב

(It was given to the Jews to hold it close)

(היא ניתנה ליהודים כדי שישמרו עליה קרוב ללב)

It’s a gift unlike any other

זו מתנה שאין עוד כמוה

It helps you to reveal your soul

היא עוזרת לך לגלות את הנשמה שבך

Torah it what this gift is called

התורה – זה שמה של המתנה הזאת

the yerusha of every single jew

הירושה של כל יהודי ויהודי

unlock the treasure that inside

פתח את האוצר שבפנים

The key is yours

המפתח בידיים שלך

It belongs to you

זה שייך לך

Chorus: Torah Torah Torah Torah Torah Torah Connects you to the Borah תורה, תורה, תורה, תורה, תורה, תורה – מחברת אותך לבורא

Torah Torah Torah Torah Di Beste Schora Torahs HaShem

תורה, תורה, תורה, תורה – הסחורה הכי טובה תורת ה'

Verse: So Find a chavrusa and study

אז תמצא לך חברותא ותלמד

Make sure that you never miss a day

ואל תפספס אפילו יום אחד

For a Jew the Torah is like water

ליהודי – התורה היא כמו מים

For survival it’s the only way

כי בשביל לחיות, זו הדרך היחידה

Remember HaShem is in the words

תזכור – ה' נמצא בתוך המילים

a fire that connects you to your source

אש שמחברת אותך למקור שלך

כִּי הֵם חַיֵּינוּ וְאֹרֶךְ יָמֵינוּ

וּבָהֶם נֶהְגֶּה יוֹמָם וָלַיְלָה