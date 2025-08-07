אילון הייטנר בסינגל חדש לבר המצווה של בנו: "אין לנו פנאי"

הזמר והיוצר אילון הייטנר בשיר בר מצווה בהשראת מאמר החסידות "איתא במדרש תילים". השיר נכתב לרגל חגיגת הבר מצווה של בנו הבכור – שגם משתתף בשיר.

המילים שואבות השראה מהמאמר החסידי הידוע "איתא במדרש תילים" – שנהוג ללמוד ולשאת בעת הבר מצווה בחסידות חב״ד.

השיר מבטא את התשוקה היהודית הנצחית לחיבור לתורה ולעשייה רוחנית – גם מול טרדות הזמן, חיי המעשה, והיעדר הפנאי.

קרדיטים:

שירה ולחן: אילון הייטנר

הפקה מוזיקלית: חיים סופר

אמירת מאמר: זבולון יצחק הייטנר

מילים:

אִיתָא בְּמִדְרָשׁ תִּילִים : ר' אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אַָמְרוּ יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הַקָּבָּ"ה, רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, רוֹצִין אָנוּ לִיגַע בַּתּוֹרָה יוֹמָם וָלַיְלָה אֲבָל אֵין לָנוּ פְּנַאי.

אין לנו אין לנו אין לנו פנאי

אין לנו אין לנו פנאי

הסר מעלינו צרות גלותינו

נשוב אליך ודאי

רצוננו תמיד רק לראות את מלכנו

אך אין לנו אין לנו פנאי

אִיתָא בְּמִדְרָשׁ תִּילִים...

אין לנו אין לנו אין לנו פנאי

אין לנו אין לנו פנאי

הסר מעלינו עול פרנסתנו

נשוב אליך ודאי

תן שנת אורה מידך המלאה

והריקותי ברכה עד בלי די

אין לנו אין לנו אין לנו פנאי

אין לנו אין לנו פנאי

הסר מעלינו את כל מכאובינו

ותנה בראש כל שונאיי

אמרנו ברכנו שגבנו חזקנו

מי להשם אליי

אָמַר לָהֶם הַקָּבָּ"ה:

קַיְּמוּ מִצְוַת תְּפִילִּין – וּמַעֲלֶה אֲנִי עֲלֵיכֶם כְּאִלּוּ אַתֶּם יְגֵיעִים בַּתּוֹרָה יוֹמָם וָלַיְלָה

אין לנו אין לנו אין לנו פנאי

אין לנו אין לנו פנאי

תן בלבנו אהבת אחינו

אהבה ללא תנאי

ובנה ביתך בקרוב בימינו

עד מתי עד מה עד מתי

אין לנו אין לנו אין לנו פנאי

אין לנו אין לנו פנאי

תחזינה עינינו במשיח צדקנו

יבוא במהרה ודאי

רצוננו תמיד רק לראות את מלכנו

אך אין לנו אין לנו פנאי