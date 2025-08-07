המקובל ביקש להלחין את מילותיו של דודו: "אור האהבה האלוקית"  

פינחס כהן:

"את הדמעות אי אפשר להקליט... או שאפשר?"

לפני כמה חודשים נכנסתי לביתו של רבנו, הרב דב הכהן קוק שליט"א, כדי לבקש את ברכתו. במהלך הביקור הוא הגיש לי מדבקות עם דברי הראי"ה קוק זצ"ל – כאלה שתראו מודבקות ברחבי טבריה – ושאל אותי:

"אתה יכול להלחין את זה?"

קופץ עם רחפן: אבי קראוס בסינגל קליפ מקפיץ יאיר טוקר | 11:56

לקחתי את המדבקה, הדבקתי אותה על הדשבורד, ליד ההגה, ונסעתי.

אבל המילים לא עזבו אותי.

שאלתי את עצמי – איך בכלל אפשר להלחין קטע כזה?

זה לא שיר רגיל, לא פזמון שחוזר. זה טקסט עמוק מתוך שמונה קבצים.

ולמען האמת – חלק מהמילים בכלל לא הבנתי.

מה הקשר ל"ויאמר אלוקים"? למה דווקא את זה?

אבל אז עצרתי והרמתי עיניים לשמיים.

התפללתי.

אמרתי לריבונו של עולם:

אם העיניים לא מצליחות לראות – תפתח לי את הלב.

שהלב יבין מה יהודי צריך לשמוע. מה יהודי צריך לזכור.

כי לא משנה איפה אנחנו בחיים –

בין אם התרחקנו, נפלנו, נלחמנו, נכשלנו –

ולפעמים כבר קשה לראות את האור...

עדיין, בתוך כל החושך – יש אמת אחת שצריך לזכור:

אף אחד – אבל אף אחד – לא יכול לעצור את אור האהבה.

זה תמידי ונצחי.

אור האהבה האלוקית לא נעצר.

בורא עולם קורא לנו – בן יקר שלי, אני אוהב אותך!

ואת זה – אף אחד לא ייקח מאיתנו.

כשהשמעתי לרב קוק סקיצה ראשונה של הלחן, לפני חצי שנה, הוא בכה.

"את השיר אפשר להקליט," הוא אמר. "את הדמעות אי אפשר."

ואז שתק רגע.

ואז חייך ואמר – "את הדמעות כן אפשר. אפשר, אפשר."

במהלך תשעת הימים, אור ליום חמישי ו' באב תשפ"ה, הגעתי אליו כדי להשמיע לו את השיר המוכן עם הקליפ.

הרב לא הפסיק למלמל לאורך הצפייה "אני לא מאמין, אני לא מאמין". לאחר מכן הוא פסק בדמעות – "על השיר הזה צריך לברך שהחיינו. לא רק שמותר לשמוע אותו אפילו בתשעה באב, אלא זו מצווה לשמוע אותו דווקא בתשעה באב עצמו, שהרי השיר הזה הוא בניין בית המקדש וגאולה. מי שלא בוכה כשהוא שומע את המילים האלה, מי שלא בכה, לא שמע".

לפני חצי שנה, העליתי קטע קצר מההשמעה הראשונית שעשיתי לרב קוק ליוטיוב.

ואז, אחד כתב בתגובות:

"אני דתל"ש – אבל השיר הזה החזיר לי געגוע לבורא עולם. לאבא שבשמיים. איפה אפשר לשמוע את השיר המלא?"

אז אח יקר שלי – השיר הזה מוקדש לך.

ולכל מי ששכח, שנפל, שהתרחק, אבל הלב שלו עדיין יודע.

תודה לרב אברהם יצחק הכהן קוק על המילים.

תודה לבורא עולם על האור.

ושנזכה כולנו – לראות בעינינו את בית המקדש נבנה, ואת האור הגדול זורח,

כמו שאמר ה׳ – "יהי אור."

קרדיטים:

מילים: הראי"ה קוק זצ"ל

לחן: פינחס כהן, בהשראת הרב דב הכהן קוק

קולות – נתנאל כליף, פינחס כהן ומשה אבי ראש

עיבוד והפקה מוזיקלית – נתנאל כליף

מילים:

״מִי יוּכַל לַעֲצֹר אֶת אוֹר הָאַהֲבָה הָאֱלֹהִית הָעֶלְיוֹנָה הַהוֹלֶכֶת וּמְפַעֶמֶת בְּלִבָּם שֶׁל שְׂרִידִים, חֲסִידֵי קֹדֶשׁ, יִשְׁרֵי לֵבָב, כְּרוּחַ צַח מָלֵא נֹעַם בִּשְׁמֵי עֵדֶן, וְעִם זֶה סוֹעֵר וְהוֹמֶה כְּהֶמְיַת יָם לְגַלָּיו, תִּסְעַר הַנְּשָׁמָה מֵרֹב רַחֲבַת תַּעֲנוּג זִיו נֹעַם עֶלְיוֹן.״ (שמונה קבצים לראי"ה ג':רס"ז)

״וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַיְהִי־אוֹר׃״ (בראשית א', ג')