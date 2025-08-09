כיכר השבת
צפו בקליפ:

לא לבד? שראל סופר בסינגל מסע אישי 

הזמר שראל סופר משיק סינגל חדש "אני לא לבד" שכתב והלחין שלמה בן דיין כשעל העיבוד וההפרה המוזיקלית אייל ויאיר שריקי (סינגלים וקליפים)

הזמר שראל סופר משיק סינגל חדש "אני לא לבד" שכתב והלחין שלמה בן דיין כשעל העיבוד וההפרה המוזיקלית אייל ויאיר שריקי.

סופר: "בעולם המהיר שבו אנו חיים, רבים מאיתנו מוצאים את עצמם מתמודדים עם שאלות על מטרות וחלומות, השיר ״אני לא לבד״ מביא לידי ביטוי את המסע האישי של כל אחד ואחת מאיתנו, כשהוא מתמקד בחלומות ובמהות של להאמין בעצמנו ובכוח העליון שמנחה אותו, המילים נוגעות ומזכירות לכולם שכל חלום, גדול ככל שיהיה, הוא אפשרי עם התמדה ואמונה".

קרדיטים:

מילים ולחן: שלמה בן דיין

הפקה מוזיקלית: אייל ויאיר שריקי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר