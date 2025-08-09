לא לבד? שראל סופר בסינגל מסע אישי 

הזמר שראל סופר משיק סינגל חדש "אני לא לבד" שכתב והלחין שלמה בן דיין כשעל העיבוד וההפרה המוזיקלית אייל ויאיר שריקי.

סופר: "בעולם המהיר שבו אנו חיים, רבים מאיתנו מוצאים את עצמם מתמודדים עם שאלות על מטרות וחלומות, השיר ״אני לא לבד״ מביא לידי ביטוי את המסע האישי של כל אחד ואחת מאיתנו, כשהוא מתמקד בחלומות ובמהות של להאמין בעצמנו ובכוח העליון שמנחה אותו, המילים נוגעות ומזכירות לכולם שכל חלום, גדול ככל שיהיה, הוא אפשרי עם התמדה ואמונה".

קרדיטים:

מילים ולחן: שלמה בן דיין

הפקה מוזיקלית: אייל ויאיר שריקי