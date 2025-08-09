אחרי שנים של ציפייה: מוטי שטיינמץ באלבום חדש

לאחר 7 שנים של עבודה מאומצת באולפן – זה מגיע. אמן הרגש הבינלאומי מוטי שטיינמץ משיק אלבום חדש עמוס בכל טוב, העונה לשם "אמונה ובטחון" - 14 רצועות משובחות, שהופקו יחד עם טובי השמות בעולם המוזיקה.

את המלחין הנודע פינקי וועבער אנחנו מוצאים באלבום עם 4 שירים אותם הלחין, כשביניהם "אזכרה" בו אף מצטרף פינקי לדואט בעיבוד מפעים של רובי בנט, שאף עיבד את "מנהגו של עולם" – יצירה שונה ומסקרנת בלחנו של מוישי קאליש, ממתק מיוחד למוזיקאים.

משה לאופר חתום על 3 עיבודים באלבום ביניהם "על הצדיקים" שיר קומזיץ קלאסי ומרגש של פינקי

את מוטי אילוביץ אנו מוצאים בשיר הנושא "אמונה ובטחון" ביידיש אותו כתב והלחין, בעיבודו של מונה רוזנבלום שאף עיבד עוד שני שירים באלבום, האחד מסתמן כלהיט השבת באלבום ועונה לשם "מלך אביר" בלחנו של הרב שלמה קאליש, והשני הוא להיט קצבי ומיוחד "שימני כחותם" בלחנו של יצחק פוקס שאף מצטרף בקולו לדואט מיוחד.

איצי ברי עם שיר אומפה מיוחד למוצאי שבת "אליהו הנביא" המלא בקסם ונעימות, ומעובד ע"י הקליינבריז, שאף עיבדו את להיט הדאנס מהאלבום "שמחם" בלחנו של בנצי שטיין.

דיוויד טויב מי שהפיק קולית את מוטי ואף עיבד את רוב המקהלות באלבום מצטרף עם לחן פריילאך חסידי אותנטי "להודות" אותו אף עיבד.

בנוסף, תוכלו למצוא באלבום את הסינגלים המצליחים שיצאו בשנים האחרונות – "קלי אתה" ו"למען ידעו" המקפיצים בעיבוד הקליינבריז, "קול דמי בניך" שיצא לכבוד המלחמה בעיבוד מיוחד של מנדי הרשקוביץ, ואחרון חביב הלהיט הויזניצאי של יענקי דסקל "מרן דבישמיא".

האזינו לשיר "להודות" מתוך האלבום: