"החיצוני שלי זה לא האמת שבי": רועי אדהמי בסינגל חדש

קרדיטים:

מילים ולחן: רועי אדהמי

עיבוד והפקה מוזיקלית: קובי ברגר

מילים:

השכינה מחכה שתחזור אליה הביתה

והדרך אליה לצעוד בבטחה זה קדימה

אל תפחד לבוא ישר תנסה את זה תראה איך מושלם

כי העבר כבר לא עובד והעתיד תמיד כנגד הזמן.

מה שהיה היה העיקר להתחיל מהתחלה

מה שהיה היה העיקר להתחיל

שוכח מהכל מסתכל רק על הטוב איך להרים אותי ולא להסתכל שוב לאחור

החיצוני שלי זה לא האמת שבי אף ואזכור תרגעים הכי טובים שלי בחיים

איך אני מחייך צוחק צוהל ורק רוקד לי שנצחתי את הכל ולמדתי איך לגדול

החיוך שלך זה אור קום תקפוץ עכשיו תרים את הראש

שום דבר לא אמור להוריד לך תחשק פתאום

מה שהיה היה נגמר אתה חייב להתחיל מחדש

ומי שמכוון תקשיב תראה תשמע אולי עצה מחבר

שוכח מהכל מסתכל רק על הטוב איך להרים אותי ולא להסתכל שוב לאחור

החיצוני שלי זה לא האמת שבי אף ואזכור תרגעים הכי טובים שלי בחיים

איך אני מחייך צוחק צוהל ורק רוקד לי שניצחתי את הכל ולמדתי איך לגדול

מה שעברתי עברתי כבר לא יחזור אני הבן שלך אתה נמצא בכל מקום

בנפילה בירידה אתה רואה בי נשמה שרוצה להתקרב אליך אבא

תכוון אותי לדעת מה הכי נכון להיות אדם פשוט להאמין בך בביטחון

שתכנס בי תובנה ירידה זה עליה כמו הזריחה שמתחילה מתוך החשיכה

מה שהיה היה העיקר להתחיל מהתחלה

מה שהיה היה העיקר להתחיל

שוכח מהכל, אני רואה רק ת'טוב, ולמדתי איך לגדול