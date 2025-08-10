כיכר השבת
אל תפספסו את הניגון העתיק שכוכש את רחבות הריקודים

הזמרים יואלי דוידוביץ, אהרל׳ע סאמעט, מקהלת מלכות וחסידימלעך בביצוע מלהיב לניגון לעלוב עתיק אליו הולחם על ידי דוידוביץ הפסוק "בנים אתם להשם אלוקיכם". עיבוד מוזיקלי: נפתלי לנדסמן (סינגלים וקליפים)

הניגון ה׳לעלובי׳ העתיק שהושר בזמני שמחה על ידי האדמו״רים לבית לעלוב, זוכה לביצוע מקפיץ במיוחד של צמד האמנים הידועים במגזר החסידי יואלי דוידוביץ ואהרל׳ע סאמעט, את החיבור למילים ''בנים אתם להשם א-לוקיכם'' הלחים הזמר יואלי דוידוביץ לתת ביטוי ומשמעות חדשה לעוצמה של השיר מלא השמחה.

המילים הקדושות של משה רבנו לכל יהודי באשר הוא, שמזכירות לנו את הקשר היחודי לאבינו שבשמיים. הפסוק שמפיח חיים ונותן כח לכל אחד מאיתנו יחד עם המנגינה השמחה. השניים אף זכו לברכתו של הגה״צ ר׳ מיילעך בידרמן, שהלחן מושא בפיו בכל מעמד גדול כמנהג אבותיו הקדושים וגם עודד אותם להוציא את השיר ובירך אותם שיזכו להמשיך להפיץ שמחה בכל לב יהודי.

גם מקהלת הילדים ׳חסידימל'ך׳ לצד מקהלת 'מלכות' בניצוחו של ר' פנחס ביכלר משתלבים כמיטב המסורת בהרמוניה מושלמת.

באורח פלא השיר ׳בנים אתם׳ זכה לתפוצה רחבה והפך ללהיט רשמי עוד בטרם פרסום העיבוד שמוגש לפניכם.

קרדיטים:

הלחמת מילים וקונספט: יואלי דוידוביץ

לחן: עתיק יומין מושר בחצרות 'לעלוב' ו'קרלין'

שירה: יואלי דוידוביץ, אהרלה סמט

עיבוד: נפתלי לנדסמן

קולות: מלכות, חסידימלעך

עיבוד קולי: פנחס ביכלר

