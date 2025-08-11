לקראת אלבום חדש: אליהו ברק כהן בלחן משלו ל"מזמור לתודה"

"מזמור לתודה" הוא המזמור ה-100 בספר תהילים, העוסק כולו בהודיה לבורא עולם. פרק זה קורא לכל באי עולם לעבוד את ה', להריע לו, להלל את שמו ולהכיר טובה על הטוב והחסד – הגלוי והנסתר – שנעשה עמנו. זוהי קריאה להתבוננות יומיומית, לא רק בעת צרה, אלא בכל זמן, על שלל החסדים שהקב"ה מרעיף עלינו, ולזכור להודות לו עליהם תמיד.

הלחן לשיר נכתב כבר בראשית דרכו של אליהו ברק כהן כמוזיקאי, אך המתין שנים רבות לרגע המתאים להישמע. בעקבות אירועים אישיים ומשפחתיים והניסים שחווה, הרגיש שהשיר "מבקש" לצאת החוצה – ולזמר לה'. "מזמור לתודה" הוא הסינגל השלישי מתוך מיני-אלבום שעתיד לראות אור בקרוב. קדמו לו הסינגלים "חלומות פשוטים" ו"בקצה הזמן". אליהו ברק כהן הוא אמן, יוצר, כותב, מלחין, שר ומנגן. חבר לשעבר בלהקת "ארובות". יוצר בקו מוזיקלי עכשווי – רוק ישראלי בטעם של פעם. המלחין והזמר חוגג את הולדת בנו הבכור בסינגל חדש יאיר טוקר | 09:33 אסף הרוש בסינגל קליפ מפתיע ומרהיב: "סורי" יאיר טוקר | 09:08 קרדיטים: מילים – תהילים פרק ק' לחן – אליהו ברק כהן עיבוד והפקה מוזיקלית – אורן שניר ואליהו ברק כהן