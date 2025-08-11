יוחאי אביטן חוזר בסינגל שני: "לב טהור" נער הפלא מנהריה, יוחאי אביטן, בסינגל חדש - "לב טהור". המילים והלחן של דורון בראון ואילו ההפקה המוזיקלית של בראון ושרון לוי (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 11:42