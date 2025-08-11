יוחאי אביטן חוזר בסינגל שני: "לב טהור"

קרדיטים:
מילים ולחן: דורון בראון
עיבוד והפקה מוזיקלית - שרון לוי ודורון בראון
ביצוע במקור: דורון בראון
מילים:
העמים עלינו כועסים
הם רוצים לכלותינו ממהרים
אנחנו ישנים טרם מתעוררים
לבקש לב טהור מאלוהים
ואיך אנחנו נגאלים
אומרים תודה לאלוהים
בכך אנחנו נגאלים ברחמים
אותך אנחנו אוהבים
רוצים אותך לנצח נצחים
בכך אנחנו נגאלים ברחמים
תאוות הבשר הופכנו לעיוורים
בו כל התאוות וכל היצרים
היו קדושים כי קדוש אני
ואשכון בכם לנצח נצחים
מלאכים קיבלו פקודה לנקות רשעים
ואהבה שוכנת במרומים
התווים הנעלמים מתגלים ומרפאים
ותענוג אינסופי נשאר לעולמים
