הגאונות של אהרן רזאל בביצוע חסידי מלהיב: "מהרה"

(צילום: מוטי אנג'ל)
יש רגע כזה באמצע סעודת החתונה – מין דגדוג פנימי, אנרגיה חסרת מנוחה, כשכולם רק מחכים לחזור לרחבת הריקודים. האולם רוטט מציפייה, וצריך את השיר המדויק שישמור על האווירה החמה, עד הרגע שהם צריכים לפרוץ לרחבת הריקודים.
“מהרה” בלחנו הייחודי של הזמר והיוצר הישראלי הפורה, אהרן רזאל, חיכה לנו במגירה כבר זמן מה, וברגע שיש חתן מוזיקלי באולם – ידענו שזה הרגע המושלם להוציא את השיר החוצה. האנרגיות של יודי ביאלוסטוצקי פגשו את הסאונד המוכר של תזמורת מנדי הרשקוביץ' בצורה הכי טובה שיש, והגרוב הפאנקי סחף את הקהל בקלילות – עד שהגיע הזמן לחזור לרקוד.
קרדיטים:
לחן וביצוע במקור: אהרן רזאל
בהשתתפות: יודי ביאלוסטוצקי ותזמורת מנדי הרשקוביץ'
מוזיקה: תזמורת מנדי הרשקוביץ'
0 תגובות