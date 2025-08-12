הגאונות של אהרן רזאל בביצוע חסידי מלהיב: "מהרה"

( צילום: מוטי אנג'ל )

יש רגע כזה באמצע סעודת החתונה – מין דגדוג פנימי, אנרגיה חסרת מנוחה, כשכולם רק מחכים לחזור לרחבת הריקודים. האולם רוטט מציפייה, וצריך את השיר המדויק שישמור על האווירה החמה, עד הרגע שהם צריכים לפרוץ לרחבת הריקודים.