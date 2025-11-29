היוצרים בסינגל אחדות ייחודי: "המשחק של החיים"

בזמן שהשיח בישראל נשלט על ידי קרע ושסע פוליטי ואידיאולוגי, רועי לביא ואופיר יוחאי מציבים מודל אישי. לביא, סולן ומייסד להקת הרוק "התבלינים" בעברו, עבר תהליך של חזרה בתשובה וכיום הוא יוצר דתי-חב"די; יוחאי הוא מוזיקאי ומפיק (מוביל ULIVE BAND) המגיע מתפיסת עולם חילונית ליברלית.

למרות הפערים המהותיים באמונות, בתפיסות העולם ובאורח החיים – החליטו השניים שהשוני לא ינצח את החיבור האנושי שלהם.

הסינגל החדש שלהם, "המשחק של החיים", נולד מהבטן כקריאה לחשבון נפש לאומי: "האם שווה להיות צודק כשהבית מתפרק?" המסר שלהם ברור ונוגע: "ואז מה אם אני צודק? מה יעזור אם נתפרק? בטוח שעדיף ביחד... העולם הזה הוא של כולנו!"

השיר הזה הוא ההבנה הפשוטה שלהם: "לחיות ביחד – זה המשחק של החיים".

קרדיטים:

מילים ולחן: רועי לביא.

עיבוד והפקה מוזיקלית: רון בננו, רועי לביא, ואופיר יוחאי.

מילים:

"במשחק של החיים לימדו אותנו לנצח

במשחק של החיים אילצו אותנו להילחם

את המשחק הזה למדנו כבר מזמן עוד כשהיינו ילדים

זה המשחק של החיים

ומה הכל שווה

אם רק אני מרוויח

אם רק אני מנצח

אם רק אני ראשון

ואיך אני יכול לחיות

כשמישהו אחר פחות

כשמישהו אחר פגיע

כשמישהו אחר חלש

כשמישהו אחר נפגע ממני

אז מה נדרש ממני...

במשחק של החיים לימדו אותנו שהכסף

הוא הדרך להבין שהחיים שלנו מאושרים

במשחק הזה שכחנו לפעמים להיות אנשים

אנשים יותר טובים

ומה הכל שווה

אם רק אני מרוויח

אם רק אני מנצח

אם רק אני ראשון

ואיך אני יכול לישון

כשמישהו אחר סובל

כשמישהו אחר עצוב

הרי כל אחד חשוב

ואיך אני יכול לשפוט

אדם אחר במעשיו

אם לא הייתי בנעליו

ולא חוויתי את מכשוליו

ואז מה אם אני צודק

מה יעזור אם נתפרק

בטוח שעדיף ביחד

להבין את האמת

זה לא משחק של הגורל

זה המשחק על החיים שלנו

העולם הזה הוא של כולנו!".