היוצר מהוליווד מקדיש שיר לנשות ישראל: "מזמור לתודה"

המלחין והזמר יוסי בייליס (53) מציג בליץ של שירים חדשים בשבועות הקרובים. הראשון, מוקדש לנשות ישראל שממשיכות לומר "תודה" גם בזמנים הקשים ביותר.

מזמור לתודה היא יצירה מוזיקלית נוגעת ללב שנולדה מתוך השראה עמוקה מהתנהגותן של נשות ישראל בתקופה הנוכחית. יוסי נתקל בסרטונים בהם הן אומרות 'מזמור לתודה' אפילו בלוויות, אפילו בזמנים הקשים ביותר," מתרגש בייליס. "איזה יופי, איזה עם קדוש אנחנו, איזה נשים צדקניות יש לנו. זה ממש המיס לי את הלב."

בייליס נחשב למלחין פורה, הוא מלחין כבר מגיל 12 וצבר עד כה למעלה מ-800 לחנים. "מוזיקה היא דרך הביטוי שלי עם ריבונו של עולם. כל דבר שנוגע לי ללב - פסוק, תפילה, רגש - אני אוטומטית מלחין לו מוזיקה. זאת התקשורת שלי."

לאחר קריירה מוצלחת של עשרות שנים בעולם החתונות היהודיות באירופה ובארה"ב, החליט בימי הקורונה להתמקד ביצירה מקורית, והקים בביתו אולפן הקלטות. כיום הוא מאזן בין יצירה מקורית לחזרה חלקית לעולם ההופעות.

"לקחתי את הגיטרה ושאלתי את עצמי - איך אגיד תודה כשאנחנו במצב כל כך קשה? איני יכול להגיד תודה עצוב, אבל גם לא לגמרי שמח. וכך מצאתי את המקום שלי: ברוגע, בביטחון, בתפילה." השיר מתאפיין במנגינה מרגיעה וקצב נוח שמשקף את הרגש המורכב של התקופה.

"אני לא מלחין שיר בשביל המאזינים, זה משהו פנימי שאני חש שעליי לעשות. אני מייחל לכך שאנשים ילמדו להגיד תודה - תודה לבן אדם, הכרת הטוב. זה הפשטות של הדבר, מתוך הנשמה."

"אני מצפה שהשיר הזה יהיה בכל בית יהודי בעולם," מצהיר בייליס בביטחון. "כשהנשים הצדקניות אומרות מזמור לתודה בזמן כל כך קשה מכל הלב – יש לך מושג איזה כוח זה נותן בשמיים? תגיד תודה זה לוקח שנייה, וזה הופך עולמות."

קרדיטים:

לחן: יוסי בייליס

עיבוד והפקה מוזיקלית: רן אביב