כוכב הזמר החסידי מארה"ב בביצוע לייב מרהיב לשיר חדש: "מצווה"

הזמר החסידי מארה"ב, לוי פאלקוביץ יחד עם המוזיקאי יענקי בריסקמן ותזמורתו ומקהלת שירה, בביצוע מלא אנרגיות לסינגל חדש וייחודי - "מצווה" – שיר חדש לגמרי שהוקלט בלייב באירוע הכנסת ספר תורה.

קרדיטים:

הפקה ובימוי: לוי פאלקוביץ

לחן ומילים: וולווי ליכטנשטיין

רעיון השיר: זישה שפירא

עיבודים מוזיקליים: בנצי פודריגל

הפקה מוזיקלית: יענקי בריסקמן

מקהלה: מקהלת שירה – עיבוד מקהלה: יואלִי הורוביץ

מילים ותרגום:

חשב לעשות מצוה חשב לעשות מצווה

געטראכט צי טון א מצוה הרהר לעשות מצווה

ס׳האט דאך נישט קיין קצבה שאין לה גבול או קץ

פזמון: חשב לעשות מצוה חשב לעשות מצווה

א ריינע מחשבה געטראכט מחשבה טהורה והגונה

ונאנס ולא עשאה ונאנס ולא עשאה

אן אונס האט זיך געמאכט ומקרה אונס אירע לו

מעלה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה

די הייליגע בעל שם קומט אן צום טייך הבעל שם טוב הקדוש מגיע אל הנהר

איין פרייטאג פארן זמן יום שישי לפני הזמן

ער קען נישט גיין זיך טובל'ן הוא לא יכול ללכת לטבול

זיך מקדש ומטהר זיין להתקדש ולהיטהר

מיט א העכערע געפיל עם תחושה נעלית

מיט התלהבות ובהתלהבות

לויפט אין שול, צו קבלת שבת רץ לבית הכנסת, לקבלת שבת

מלא שמחה און צופרידן מלא שמחה ושביעות רצון

מנוחה ושמחה אור ליהודים מנוחה ושמחה, אור ליהודים

חסידים שטייען מיט וואונדער החסידים עומדים בתמיהה

ס'איז דאך גארנישט אזוי גלאט זה הרי בכלל לא פשוט

שמחה מה זו עושה, די רבי זאגט זיי די פשט מהי השמחה הזו? – הרבי מסביר להם את הפשט

ווען דער אייבישטער איז מעלה עליו כאילו כאשר הקב"ה מעלה עליו כאילו

נישט נאר די מעשה לא רק את המעשה

כוונות אפילו אלא אפילו את הכוונות

די מצוה איז דאך ממש בשלימות המצווה הרי שלמה ממש

מיט ריינע כוונות מיט אלע שמות עם כוונות טהורות וכל השמות

פזמון חוזר

א אינגערמאן אויפן וועג פירט זיין קאר אברך בדרך נוהג במכוניתו

פרייטיג פארן זמן ביום שישי לפני הזמן

א עלטערע איד שלעפט זיך צופיס יהודי מבוגר הולך ברגל באיטיות

פאלט אים איין א פלאן עולה במחשבתו רעיון

איר גייט אהין, געט ער א פרעג "אתה הולך לשם?" – הוא שואל אותו

קומט אריין איך פאר אייער וועג "תיכנס, אני נוסע בכיוון שלך"

א גרויסן שכח "יישר כוח גדול"

אבער ניין "אבל לא"

פאר מיין געזונט, צופיס איך דארף גיין "לבריאותי – אני צריך ללכת ברגל"

אינגערמאן האסט געטון א מצוה פון חסד אברך, עשית מצוות חסד

נישט בפועל אפילו אפילו לא בפועל

ווייל חשב לעשות מצוה ונאנס כי חשבת לעשות מצווה ונאנסת

מעלה עליו כאילו והקב"ה מעלה עליך כאילו עשית

די מצוה איז דאך ממש בשלימות המצווה הרי שלמה ממש

מיט ריינע כוונות מיט אלע שמות עם כוונות טהורות וכל השמות

מלא שמחה און ציפרידן מלא שמחה ושביעות רצון

מנוחה ושמחה אור ליהודים מנוחה ושמחה, אור ליהודים

פזמון חוזר

חשב לעשות מצוה חשב לעשות מצווה

געטראכט צי טון א מצוה הרהר לעשות מצווה

ס׳האט דאך נישט קיין קצבה שאין לה גבול או קץ