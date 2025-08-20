הזמיר מבית הכנסת בסינגל חדש: "גם ככלות הרוח"

קרדיטים:

מילים: יהונתן פרץ

לחן: דורון אלימלך

עיבוד והפקה מוזיקלית: דורון אלימלך

מילים:

בשובי בדרך הביתה ידעתי שזה לא חלום מכתב בידי נד ברוח וציור קטן ממלא בחום

סיפורים שהצלחתי לשמוע כמו טיפה מן הים הגדול הלב לא מוכן עוד לדמוע מבקש שלוה וברכת שלום.

גם בכלות הרוח גם בקצה האור מתפלל לאל הטוב וכותב עוד שיר מזמור איש אינו יודע מה יהיה בסוף אם שמך אזכור אז ישוב האור בוודאי בסוף הטוב.

כך יושב בשעות של הלילה מגדלים מול רוחות בחלון זמנים משתנים עם הרוח ושעון הזמן מספר המון עוד שניה ונפרד מן הלילה וריח של בוקר כבר פה איך השמש פתאום שוב זורחת מביאה תקוה אהבה וחום.