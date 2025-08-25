כיכר השבת
סינגל אלולי חדש ומרגש: "אבא אל תסתר"

הזמר והיוצר חיים נחמן בסינגל קליפ חדש שכתב והלחין - "אבא אל תסתר". ההפקה המוזיקלית של האחים מנדי ותולי ליפסקר (סינגלים וקליפים)

(צילום: יענקי אלהרר)

קרדיטים:

מילים ולחן: חיים נחמן בנסמיאן

הפקה מוזיקלית: מנדי ליפסקר, תולי ליפסקר

עיבוד מוזיקלי: מנדי ותולי ליפסקר וחיים נחמן בנסמיאן

מילים:

זה אני מול קוני עומד דופק בדלת

שתפתח את ליבי כשסופה כך מתקרבת אל ביתי

מתי תבוא אליי ותשמע קולי רק תשמע

ענה לי אלוקים בקוראי ממרחקים

לתפילות שעולות עד אליך

פיזמון:

אבא אל תסתר פניך ביום צר

ותשמע אותי ותקבל אותי

אנא פתח ליבי לשוב להיות שלך

להיות קרוב להיות קרוב

או...

בית:

זהו בני אהובי ששב אליי בדרך

בקשיים בין שבילים מתגלה בך עוד ערך

אתה בניייי...

מתי תבוא אליי ותשמע קולי רק תשמע

ענה לי אלוקים בקוראי ממרחקים

לתפילות שעולות עד אליך

פיזמון:

אבא אל תסתר פניך ביום צר

ותשמע אותי ותקבל אותי

אנא פתח ליבי לשוב להיות שלך

להיות קרוב להיות קרוב

