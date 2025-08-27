כיכר השבת

בנו של המוזיקאי הישראלי המוכר בסינגל אלולי חדש: "לעולם"

הזמר והיוצר החב"די שלמה אגמון בסינגל חדש שהלחין למילים מתוך תפילת שחרית. ההפקה המוזיקלית של המעבד ראובן חיון (סינגלים וקליפים)

חודש אלול: שלומי אגמון מפתיע בסינגל חדש - "לעולם"

הזמר והיוצר שלומי אגמון, חסיד חב"ד בעל תשובה, שליח הרבי ומנהל בית חב"ד במרכז העיר בראשון לציון, מוזיקאי מוכשר, פסנתרן, מלחין ומעבד בסינגל חדש בסגנון קצבי ישראלי שהולך להתנגן לכם בראש הנקרא "לעולם".

"לעולם" יוצא לאוויר העולם לכבוד חודש אלול, עם המילים מהתפילה שאומרים בכל בוקר: "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר" - שיר תפילה מלא בתחנונים.

שלומי, בעל תשובה 10 שנים, בנו של חיים אגמון מנצח להקת הגבעטרון המפורסמת, אחראי על הלחן והמילים של השיר 'שבת שבת' שהתנגן המון בתחנות הרדיו, יוצא בתקופה זו בפרויקט מוזיקלי הנקרא 'חב"ד אחד העם 17' על שם כתובת הבית חב"ד, שבו שלומי שר ומארח אמנים לשיר שירים אותם הלחין במגוון סגנונות.

קרדיטים:

מילים: מתוך תפילת שחרית

לחן: שלומי אגמון

עיבוד מוזיקלי: ראובן חיון

