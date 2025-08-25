הראפר "ראם הצדיק" בסינגל אלולי חדש: "הושיע נא"

לכבוד חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, סינגל חדש בשם "הושיענא", בשיתוף פעולה מיוחד עם יצחק כברה, בהפקה מוזיקלית ולחן של יובל מור.

השיר נולד מתוך צורך פנימי לזעוק, לבקש ולשוב אל המקור. "הושיענא" משלב ביט עכשווי עם ניגון עמוק שמגיע מהלב, ומביא מסר של חיזוק ואמונה דווקא בזמנים שבהם הכי צריך.

המילים נוגעות, ההפקה עוטפת והקולות של ראם ויצחק מתחברים לתפילה אחת עוצמתית.

ראם: "שהימים אלו יפעלו בנו באמת לתשובה אמתית ושלמה מתוך שמחה ורצון להתקרב לבורא עולם .

אנא השפ הושיע והצליח את עם ישראל לגאולה אמיתית ושלמה תכף ומיד ממש ולבניין בית המקד השלישי במהרה בימנו.

להצלחת כל עם ישראל בכל מקום שהם ובפרט חיילי צבא ההגנה לישראל אנשי כוחות הביטחון ותלמידי הישיבות".

קרדיטים:

מילים - ראם זיגדון

לחן - יובל מור

הפקה מוזיקלית - יובל מור

זמר אורח - יצחק כברה

מילים:

אנא השם הושיע נא

אנא השם הושיע נא

אנא השם הצליחנא

אנא השם הצליחנא

אז זה רגע לעצמי

וזה רגע לנשמה

אף פעם לא מחפש

אבל בך תמיד מוצא תשובה

רוצה לחיות את הרגע

לפזר גם אהבה

כי נמאס מערב רב שמחפש את השנאה

אוהב אותך

לא הכל מובן בהתחלה

יודע שבכל יש טוב גלוי

וטוב בתוך ההסתרה

מלך העולם עושה הכל רק לטובה

מלך העולם עושה הכל רק לטובה !

ואכזבה מילה גדולה מידי לאנשים קטנים

שכל היום את החסרונות באחרים הם מחפשים

ולא רואים כמה העולם פשוט יפה

יושב לי במרפסת

ספר תהילים וכוס קפהֿ

ליום חדש אני מצפה לא לחשוב יותר מידי

תמיד בוטח רק בשם הוא שומר עלי

כשהנשמה בפנים בוערת

תתגבר על משברים

תאמין חזק ותזעק לאלוקים!

אנא השם הושיע נא

אנא השם הושיע נא

אנא השם הצליחנא

אנא השם הצליחנא

אנא השם הושיע נא

אנא השם הושיע נא

אנא השם הצליחנא

אנא השם הצליחנא

באתי לעולם כדאי לשמוח

מה נותן לי הכוח ?

בא להתמודד ולא לברוח

תדלתות לפתוח

יש כאן משהו מיוחד

תעשה את המקסימום

וכל השאר יבוא לבד

תזכרי תמיד אחות

שאין ייאוש בעולם

מה שלא שלם

עוד מעט יהיה מושלם

גאולה שמגיעה

בדיוק בזמן ובשעה

עננו

אלהי המרכבה

אנא השם הושיע נא

אנא השם הושיע נא

אנא השם הצליחה נא

אנא השם הצליח נא

אנא השם הושיע נא

אנא השם הושיע נא

אנא השם הצליח נא

אנא השם הצליח נא

עננו אלוהי אברהם

עננו ופחד יצחק

עננו אביר יעקב

עננו עננו

עננו העונה בעת רצון

עננו העונה בעת צרה

עננו העונה בעת רחמים

עננו עננו

אבא תודה לך על הכל

אוהב אותך מאוד

אתה אחד כל יכול

בראת כאן את הכל .