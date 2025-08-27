הילד מגוש קטיף בסינגל סוחף: "בן דוד יבוא"

(ציור: עפרה קלר)
ברוך צורי נוקד: "בן דוד יבוא הכרתי את השיר הזה כילד בגוש קטיף בקיץ תשס"ה כשהתפללנו וציפינו לגאולת ארצנו מתחילת המלחמה הוא מתנגן לי בלב. בן דוד יבוא, אמן".
קרדיטים:
מילים ולחן: עממי מהמקורות
הפקה ונגינה איתם בן יעקב
