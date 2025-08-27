כיכר השבת

הילד מגוש קטיף בסינגל סוחף: "בן דוד יבוא"

המוזיקאי והיוצר ברוך צורי נוקד, המתגורר בחברון, בסינגל חדש וסוחף במיוחד - "בן דוד יבוא", שיר שלמד כילד בעת הגירוש מגוש קטיף. ההפקה המוזיקלית של איתם בן יעקב (סינגלים וקליפים)

(ציור: עפרה קלר)

ברוך צורי נוקד: "בן דוד יבוא הכרתי את השיר הזה כילד בגוש קטיף בקיץ תשס"ה כשהתפללנו וציפינו לגאולת ארצנו מתחילת המלחמה הוא מתנגן לי בלב. בן דוד יבוא, אמן".

קרדיטים:

מילים ולחן: עממי מהמקורות

הפקה ונגינה איתם בן יעקב

