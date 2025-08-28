לא מאוחר להגשים חלום: שי עזאני בסינגל בכורה חדש

הזמר והיוצר שי עזאני בסינגל חדש אותו כתב והלחין. שי, בן 46 ממושב בית עריף, מוכיח שאף פעם לא מאוחר להגשים חלום. בין עבודה לעבודה – ליבו תמיד היה במוזיקה. מאז גיל 15 הוא כותב ומלחין, ובמגירה שלו מחכים מעל ל־50 סקיצות וכ־300 טיוטות לשירים.

כעת הוא משיק את סינגל הבכורה שלו, הראשון אותו הוא שר בקולו, בהפקתו של היוצר אודי דמארי, שביצע את השיר הראשון מהאלבום ומצהיר: "הכל כדי לשמח את הבריות ולעשות נחת לבורא עולם".

קרדיטים:

מילים ולחן: שי עזאני

עיבוד והפקה מוזיקלית: אודי דמארי

מילים:

כל ערב ובוקר אחשוב לעצמי, כי איך אני עוד עומד

משחק בדמיון, אתה כל עולמי, וקולך אצלי הוא כמו הד

אז למה אני משחרר את ידך, וקולך בי לפתע נדם.

מנסה רק לשבור את קוד המחסום, בלעדיך - אני לא קיים!

כשחשבת עלי ויצרת אותי,לעולם זאת לא אבין.

כמה אטעה ואשגה בחיי, לפלאיך עולם ראש מרכין.

אז למה אני חוזר לסורי, ואליך עורף מפנה.

תיישר לבבי, תחזק בי כוחי, לעולם, אליך קורא!

פזמון: כי מה שאתה רוצה ממני, גם אני רוצה.

אני רוצה שתחזיק בי, ואני רק בך, צל כנפיך הם מחסה