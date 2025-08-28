כיכר השבת
לא מאוחר

לא מאוחר להגשים חלום: שי עזאני בסינגל בכורה חדש

הזמר והיוצר שי עזאני מוציא בגיל 46 את סינגל הבכורה שלו מתוך האלבום שבדרך. הלחן והמילים שלו ואילו ההפקה המוזיקלית של אודי דמארי (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר שי עזאני בסינגל חדש אותו כתב והלחין. שי, בן 46 ממושב בית עריף, מוכיח שאף פעם לא מאוחר להגשים חלום. בין עבודה לעבודה – ליבו תמיד היה במוזיקה. מאז גיל 15 הוא כותב ומלחין, ובמגירה שלו מחכים מעל ל־50 סקיצות וכ־300 טיוטות לשירים.

כעת הוא משיק את סינגל הבכורה שלו, הראשון אותו הוא שר בקולו, בהפקתו של היוצר אודי דמארי, שביצע את השיר הראשון מהאלבום ומצהיר: "הכל כדי לשמח את הבריות ולעשות נחת לבורא עולם".

קרדיטים:

מילים ולחן: שי עזאני

עיבוד והפקה מוזיקלית: אודי דמארי

מילים:

כל ערב ובוקר אחשוב לעצמי, כי איך אני עוד עומד

משחק בדמיון, אתה כל עולמי, וקולך אצלי הוא כמו הד

אז למה אני משחרר את ידך, וקולך בי לפתע נדם.

מנסה רק לשבור את קוד המחסום, בלעדיך - אני לא קיים!

כשחשבת עלי ויצרת אותי,לעולם זאת לא אבין.

כמה אטעה ואשגה בחיי, לפלאיך עולם ראש מרכין.

אז למה אני חוזר לסורי, ואליך עורף מפנה.

תיישר לבבי, תחזק בי כוחי, לעולם, אליך קורא!

פזמון: כי מה שאתה רוצה ממני, גם אני רוצה.

אני רוצה שתחזיק בי, ואני רק בך, צל כנפיך הם מחסה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר