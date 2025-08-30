הקומזיצר הידוע חוזר עם אלבום חדש: "ארץ מרחקים"

בעיצומו של חודש אלול, מציגים ארגון פסגות אלבום חדש ומושקע לר' שמואל גריינימן. אלבום שכולו התעלות וחיבור לקב"ה.
האלבום מוקדש כולו לבני הישיבות, האוחזים בעמודי העולם, מתוך רצון לתת כח בתקופה זו, כשהקרקע רועדת, והרוחות סוערות. ר' שמואל כמעיין המתגבר משלב בדרכו המיוחדת מעשים וזמירות, מחבר לבבות ומחיה ניצוצות שהולכים ונעלמים. "ארץ מרחקים" הוא אוסף נוסף מלחניו של ר' שמואל, חדשים גם ישנים, נוגעים ואהובים.
את האלבום הפיק מיכאל צי, ובו משתתפים טובי המעבדים: עמי כהן, אליה נתנאלי, דוד פינק, דייויד טויב, שמוליק ויינריך ואביה גרינברג.
האזינו לשיר
0 תגובות