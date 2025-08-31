כיכר השבת

סנונית ראשונה מאלבום הבכורה: "האוצר שבלב"

הזמר שמחה יעקובי מארה"ב בסינגל חדש מתוך אלבום הבכורה שלו שאמור לצאת בקרוב - "האוצר שבלב". הלחן, המילים כמו גם העיבוד וההפקה המוזיקלית של אודי דמארי (סינגלים וקליפים)

שמחה יעקובי משחרר את "האוצר שבלב", שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה שלו, הצפוי לצאת בקרוב. זהו הצעד הראשון בחשיפת פרויקט אישי ועמוק, בו השקיע יעקובי את כל ליבו ונשמתו.

השיר מתאר מסע פנימי שכל אחד חווה – החיפוש אחר משמעות במרחקים, בעוד שהתשובה והאמת נמצאות קרוב הרבה יותר משאנחנו נוטים לחשוב. המילים והלחן נושאים עימם אור ותקווה, ומאפשרים חיבור רגשי ישיר ללב המאזין.

"האוצר שבלב" מהווה טעימה ראשונה מהאלבום שבדרך, ומעניק הצצה לעולם המוזיקלי החדש שיעקובי מביא איתו.

קרדיטים:

הפקה: בנימין שלזינגר

מילים, לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית: אודי דמארי

