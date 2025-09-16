צייר וזמר? מנחם חוטר מחדש את הלהיט

האמן מנחם חוטר אשר השתתף לאחרונה בתוכנית "הקול החדש" משיק קאבר חדש לשיר "להתקרב" של שמוליק סוכות - יצירה מרגשת ונוגעת במיוחד לתקופה האחרונה.

חוטר, המוכר כאמן ציור וכיוצר רב תחומי, נע מילדותו בין עולמות שונים: ציור, צילום, מוזיקה ויצירת סרטונים. "למרות הקונפליקט הפנימי - או שאתה מצייר או שאתה שר תמיד חזר אותו ריגוש שהניע אותי להמשיך ליצור", הוא מספר.

גם עידן ה-Ai הפך עבורו למנוע השראה: "כל עדכון טכנולוגי מרגש אותי כמו ילד שמקבל ממתק. מיד אני חושב מה עוד אפשר ליצור בעזרתו".

לאחרונה הוא נכנס לאולפן, הקליט, והוציא לאור קאבר אישי ומיוחד לשירו של שמוליק סוכות "להתקרב". חוטר מגדיר את הפרויקט ככזה שמחבר את כל הדמיון ומזמין את הקהל לעצור לרגע, להקשיב, ולהתרגש יחד איתו.

קרדיטים:

לחן ומילים: שמוליק סוכות ואלי קליין

כתיבה: שמוליק סוכות

מילים:

כמה רחוק שהלכתי

יום ועוד יום רק חיפשתי

מקום לבקש לא מתייאש

לנסות

מה שעזבתי פגש בי

הלב קצת כבוי אז חזרתי

חושב מחשבות

אותם זכרונות לא מרפים

חשוך וזה כל כך כואב לי

תן לי סימן למעלה

הנשמה שבי קוראת לי

להתקרב

וכמה דמעות ששפכתי

קומי רוני בלילה

ביקשתי מעומק הלב

להתקרב