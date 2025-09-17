שיתוף פעולה מרגש: ילד הפלא והמפיק המוזיקלי שרים "מחילה"

בשנה שהוגדרה כיצירתית ביותר בקריירה הצעירה שלו, מפתיע הזמר שי וינר עם פרויקט מיוחד המחבר בין דורות ומסורות. יחד עם הכותב והמלחין דניאל חן, המשמש גם כמעבד המוזיקלי של הפרויקט, מציג וינר גרסה חדשה ונוגעת ללב לשיר "מחילה" של אבישי אשל שכתב בכישרון רב, רמי לב.

הפרויקט החדש מגשר בין קצוות - בין מזרח למערב, בין צעיר לבוגר, ובין מסורת עתיקה להוויית חיינו המודרנית. הביצוע החדש שומר על עמקות המסר המקורי תוך הענקת פרשנות עכשווית ורעננה לקלאסיקה הישראלית.

שחרור הגרסה החדשה זוכה לרלוונטיות מיוחדת בימי הרחמים והסליחות, ומזכיר לנו את חשיבות המחילה והפיוס בין אדם לחברו. חז"ל כבר פסקו במשנה במסכת יומא: "בעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייס את חברו" - מסר המחייב מחילה הדדית כתנאי להשגת הכפרה האמיתית מריבון העולמים.

"המפגש הבין-דורי באולפן משדר מסר חשוב לכולנו", מסביר צוות היוצרים. "מחילה הדדית היא חובה בעת הזאת, ללא הבדלי גיל, השתייכות חברתית או פוליטית."

שי וינר - זמר צעיר הנמצא בשנה היצירתית ביותר בקריירה שלו, זוכה להכרה רחבה בזכות יצירותיו המקוריות וביצועיו הנוגעים ללב. דניאל חן - מלחין, כותב ומעבד מוכשר, שותף בהלחנה ואחראי על העיבוד המוזיקלי של הגרסה החדשה.

קרדיטים:

מילים: רמי לב

לחן: רמי לב ודניאל חן

עיבוד והפקה מוסיקלית: דניאל חן

מילים:

רק מבקש ממך את הסליחה

כי לא הייתה לי כוונה לפגוע להכאיב

יש מלאכים טובים שמעידים

תפתח את שערי ליבך אלי לסליחתי

אני רוצה לרפא את הלב והפה

שנחזור להיות אחים

שרבים ומתפייסים

מחילה מבקש מחילה

אם אמרתי מילה או פגעתי בך

אם עשיתי טעות

תן לי עוד הזדמנות

כן אני מבקש סליחה

זה זמן סליחות וחשבונות הלב

איך לפעמים אני פתאום טובע בכאב

לך הכאבתי והכאבתי לעצמי

ורק אקורד מינור עצוב בתוך תוכי

אני רוצה לרפא את הלב והפה

שנחזור להיות אחים שרבים ומחייכים