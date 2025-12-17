כיכר השבת
שלוימי דוידוביץ, מקהלת נגינה ושלוימי סגל בסינגל חדש: "מדליקין"

הזמר שלוימי דוידוביץ מלווה במקהלת 'נגינה' והמוזיקאי שלוימי סגל בסינגל חנוכה חדש בלחנו של הרשי גולדהירש. העיבוד המוזיקלי של מוישי כהנא (סינגלים וקליפים)

(צילום: יוסי בן שימול)

בהשראת ימי החנוכה הלחין חבר מקהלת נגינה, הרשי גולדהירש, לחן חדש ומרגש שנולד מתוך האווירה המיוחדת של הימים הללו. הלחן מבטא תודה פשוטה וכנה לבורא עולם על הניסים שנעשו לעם ישראל, אז והיום.

את השיר מבצע הבעל מנגן שלוימי דוידוביץ, שמגיש את הלחן בצורה חמה ומרגשת, כשעל הקלידים מנגן שלוימי סגל.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי המעבד המוכשר מוישי כהנא, יחד עם מקהלת הבית נגינה ועל העיבוד הקולי המרשים הופקד מנצח מקהלת נגינה חזקי ינקוביץ, שהוסיף עומק והרמוניה מושקעת לביצוע.

קרדיטים:

עיבוד מוזיקלי: מוישי כהנא

קלידים: שלוימי סגל

לחן: הרשי גולדהירש

עיבוד קולי: חזקי ינקוביץ

מקהלות: נגינה

