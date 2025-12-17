( צילום: יוסי בן שימול )

בהשראת ימי החנוכה הלחין חבר מקהלת נגינה, הרשי גולדהירש, לחן חדש ומרגש שנולד מתוך האווירה המיוחדת של הימים הללו. הלחן מבטא תודה פשוטה וכנה לבורא עולם על הניסים שנעשו לעם ישראל, אז והיום.