קובי ברומר וישיבת אורייתא ממשיכים את המסורת במחרוזת מרגשת

בהמשך לשלושת הקליפים המצליחים בסדרת ה'קומזיץ', משיקים ברומר ואורייתא נוקדים קליפ רביעי במספר, והפעם עם פנים חדשות - איתמר הומינר שמצטרף לשירה הסוחפת. העיבוד וההפקה המוזיקלית של המעבד הצעיר והמוכשר יונתן בלוי

"קומזיץ ראש השנה" הוא קליפ נוסף, סוחף ומרומם, וכבר הפך לחלק בלתי נפרד מאווירת אלול ומתעודת הזהות המוזיקלית של קובי, שמקפיד בתוך העשייה והיצירה של הסינגלים האישיים, להוציא גם את הזווית הנוספת שמחזירה אותנו למקורות.

קרדיטים:

הפקה: מוישי רושגולד

עיבוד והפקה מוזקאלית: יונתן בלוי

לחנים:

00:00

אתה נגלית: פינקי וובר

00:38

לבוחן לבבות: מאיר אדלר

01:35

עננו: פינקי וובר

02:31

הנשמה לך: שלמה קרליבך

03:55

שערי דמעות: פינקי וובר

05:03

ניגון ימים נוראים

05:20

כרחם אב: דודי קאליש

06:16

ועל כולם: נוסח עממי

06:44

ניגון ברכת כהנים: עממי