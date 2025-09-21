כיכר השבת

שמע ישראל הצבאי וניגון חב"ד התחברו לסינגל חדש וקצבי: "בטחתי"

הזמר והיוצר ישי רוסנק בסינגל חדש ואנרגטי במיוחד שנפתח בקריאת שמע ישראל מרגשת במיוחד ממשיך לניגון חב"ד הנודע ומשם ללחן חדש ומלהיב. ההפקה המוזיקלית של דוד ליפשיץ (סינגלים וקליפים)

ישי רוסנק: "מתרגש לשתף אתכם בסינגל החדש - “בטחתי”, שנולד מתוך ימי המלחמה וחודש אלול.

-זהו מפגש מיוחד בין מזמור תהילים ל״א - “וַאֲנִי עָלֶיךָ בָטַחְתִּי ה', אָמַרְתִּי אֱלֹקַי אָתָּה, בְּיָדְךָ עִתֹּתָי, הַצִּילֵנִי מִיַּד אוֹיְבַי וּמֵרֹדְפָי”

לבין ניגון “אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה” בעשרת ימי תשובה, וקריאות “שמע ישראל” שעלו מהחזית.

-שלושת הקולות האלו מתחברים יחד לשיר אחד עוצמתי, עם אמת פשוטה שמחזיקה את כולנו - ביטחון מלא בה’.

הקרב עדיין לא תם, המשימה עוד לא הושלמה, ובימים האלה - ימי אלול ותפילה - אנחנו מבקשים מכל הלב - “הוֹשִׁיעֵנִי בְחַסְדֶּךָ”.

קרדיטים:

לחן: ישי רוסנק וניגון חב"ד המיוחס לבעל התניא

עיבוד והפקה מוזיקלית: דוד ליפשיץ

עיבוד כלי מיתר: אורן צור

