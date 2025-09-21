שמע ישראל הצבאי וניגון חב"ד התחברו לסינגל חדש וקצבי: "בטחתי"

ישי רוסנק: "מתרגש לשתף אתכם בסינגל החדש - “בטחתי”, שנולד מתוך ימי המלחמה וחודש אלול.

-זהו מפגש מיוחד בין מזמור תהילים ל״א - “וַאֲנִי עָלֶיךָ בָטַחְתִּי ה', אָמַרְתִּי אֱלֹקַי אָתָּה, בְּיָדְךָ עִתֹּתָי, הַצִּילֵנִי מִיַּד אוֹיְבַי וּמֵרֹדְפָי”

לבין ניגון “אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה” בעשרת ימי תשובה, וקריאות “שמע ישראל” שעלו מהחזית.

-שלושת הקולות האלו מתחברים יחד לשיר אחד עוצמתי, עם אמת פשוטה שמחזיקה את כולנו - ביטחון מלא בה’.

הקרב עדיין לא תם, המשימה עוד לא הושלמה, ובימים האלה - ימי אלול ותפילה - אנחנו מבקשים מכל הלב - “הוֹשִׁיעֵנִי בְחַסְדֶּךָ”.

קרדיטים:

לחן: ישי רוסנק וניגון חב"ד המיוחס לבעל התניא

עיבוד והפקה מוזיקלית: דוד ליפשיץ

עיבוד כלי מיתר: אורן צור