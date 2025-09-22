יוסף זאב בראווער באלבום חדש וייחודי: "שני עולמות"

יוסף זאב בראווער, הזמר והיוצר שגדל בוויליאמסבורג וגילה את קולו הרוחני בציון רבי נחמן באומן, משיק בימים אלו את אלבום חייו - מסע מוזיקלי בין עבר ועתיד, מסורת וחידוש, אישי וקולקטיבי.
האלבום כולל 10 תחנות-שירים: מצעקת ״ריבונו של עולם״, דרך זיכרון קדושי אומן, ועד להכתרה מחדש תחת כנפי רבי נחמן. הצלילים משלבים עומק חסידי עם הפקה עכשווית נקייה - חוויה שמהדהדת גם לנשמה וגם לאוזן המודרנית.
״ביידע וועלטן״ - לא עוד אלבום, אלא הזמנה למסע של הנשמה. האזינו לשיר "ההכתרה" מתוכו.
קרדיטים:
זמר ויוצר: יוסף זאב בראווער
זמר אורח: שלמה נחמי' ראזענבערג
מלחינים וכותבים: שלמה נחמי' ראזענבערג, ר' יעקב אריה רובין, מאיר אדלר
שירה - ילדי פלא: בנימין זאב פישר, מאיר רובין
עיבודים, קלידים ותכנות: יענקי שטיינמעץ, יענקי כהן, משה יאקאב
