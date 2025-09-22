כיכר השבת

יוסף זאב בראווער באלבום חדש וייחודי: "שני עולמות"

הזמר והיוצר יוסף זאב בראווער מוויליאמסבורג באלבום חדש המסכם את המסע המוזיקלי והרוחני שעבר מאז הגיע לציונו של רבי נחמן מברסלב. האזינו לטעימות משירי האלבום ולשיר "הכתרה" (סינגלים וקליפים)

תקציר האלבום

יוסף זאב בראווער, הזמר והיוצר שגדל בוויליאמסבורג וגילה את קולו הרוחני בציון רבי נחמן באומן, משיק בימים אלו את אלבום חייו - מסע מוזיקלי בין עבר ועתיד, מסורת וחידוש, אישי וקולקטיבי.

האלבום כולל 10 תחנות-שירים: מצעקת ״ריבונו של עולם״, דרך זיכרון קדושי אומן, ועד להכתרה מחדש תחת כנפי רבי נחמן. הצלילים משלבים עומק חסידי עם הפקה עכשווית נקייה - חוויה שמהדהדת גם לנשמה וגם לאוזן המודרנית.

״ביידע וועלטן״ - לא עוד אלבום, אלא הזמנה למסע של הנשמה. האזינו לשיר "ההכתרה" מתוכו.

קרדיטים:

זמר ויוצר: יוסף זאב בראווער

זמר אורח: שלמה נחמי' ראזענבערג

מלחינים וכותבים: שלמה נחמי' ראזענבערג, ר' יעקב אריה רובין, מאיר אדלר

שירה - ילדי פלא: בנימין זאב פישר, מאיר רובין

עיבודים, קלידים ותכנות: יענקי שטיינמעץ, יענקי כהן, משה יאקאב

