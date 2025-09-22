יוסף זאב בראווער באלבום חדש וייחודי: "שני עולמות"

תקציר האלבום

יוסף זאב בראווער, הזמר והיוצר שגדל בוויליאמסבורג וגילה את קולו הרוחני בציון רבי נחמן באומן, משיק בימים אלו את אלבום חייו - מסע מוזיקלי בין עבר ועתיד, מסורת וחידוש, אישי וקולקטיבי.