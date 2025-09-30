כיכר השבת

שעיה לקסיר בסינגל חדש ומרגש: "לדוד ה' אורי"

הזמר והיוצר שעיה לקסיר בסינגל חדש שכתב והלחין בהשראת הפרק אותו אנו אומרים בימים אלו "לדוד השם אורי". ההפקה המוזיקלית של גבריאל רייכמן (סינגלים וקליפים)

שעיה לקסיר: "לדוד ה’ אורי איננו רק פרק בתהילים. הוא מייצג את תמצית האמונה האמיתית בימים הקדושים של חודש אלול והימים הנוראים, מילים שנכתבו בידי מלכנו ורוענו הגדול, דוד המלך. דוד המלך הותיר לנו התגלמות חיה וכתובה של הביטחון שבלבו, של הידיעה הגמורה והוודאות המוחלטת שהקב”ה היה עמו – וכך גם עמנו – בכל נשימה, בכל צעד ובכל רגע מחיינו.

דוד המלך עבר זמנים סוערים ומפחידים בחייו ההרואיים ורוויי המאבקים, נרדף ללא הרף על ידי אויביו. ואף על פי כן – ליבו לא נרתע. באהבה עזה לה’, הכריז: “ה’ אורי וישעי, ממי אירא?” הוא ידע שהוא לעולם לא לבד. הוא ידע שעם ה’ לצידו, הוא לעולם לא ייכשל.

וכך גם לנו. בקנה מידה קטן יותר, כולנו חווים רגעים של ספק, חוסר ודאות ולעיתים אף חושך, אך עלינו לחיות עם אמונה בוערת שהקב”ה אוחז בידינו ומוביל אותנו במסע החיים. הוא לעולם לא יעזוב אותנו, ולא יניח לנו ליפול.

מלים אלו מספר התהילים עוררו בי תמיד השראה עמוקה, ולכן כתבתי את השיר הזה כדי לחלוק את רגשותיי עמכם. אני מקדיש את שירי החדש, "לדוד", לכל יהודי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר