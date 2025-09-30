שעיה לקסיר בסינגל חדש ומרגש: "לדוד ה' אורי"

שעיה לקסיר: "לדוד ה’ אורי איננו רק פרק בתהילים. הוא מייצג את תמצית האמונה האמיתית בימים הקדושים של חודש אלול והימים הנוראים, מילים שנכתבו בידי מלכנו ורוענו הגדול, דוד המלך. דוד המלך הותיר לנו התגלמות חיה וכתובה של הביטחון שבלבו, של הידיעה הגמורה והוודאות המוחלטת שהקב”ה היה עמו – וכך גם עמנו – בכל נשימה, בכל צעד ובכל רגע מחיינו.

דוד המלך עבר זמנים סוערים ומפחידים בחייו ההרואיים ורוויי המאבקים, נרדף ללא הרף על ידי אויביו. ואף על פי כן – ליבו לא נרתע. באהבה עזה לה’, הכריז: “ה’ אורי וישעי, ממי אירא?” הוא ידע שהוא לעולם לא לבד. הוא ידע שעם ה’ לצידו, הוא לעולם לא ייכשל.

וכך גם לנו. בקנה מידה קטן יותר, כולנו חווים רגעים של ספק, חוסר ודאות ולעיתים אף חושך, אך עלינו לחיות עם אמונה בוערת שהקב”ה אוחז בידינו ומוביל אותנו במסע החיים. הוא לעולם לא יעזוב אותנו, ולא יניח לנו ליפול.

מלים אלו מספר התהילים עוררו בי תמיד השראה עמוקה, ולכן כתבתי את השיר הזה כדי לחלוק את רגשותיי עמכם. אני מקדיש את שירי החדש, "לדוד", לכל יהודי".