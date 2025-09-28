ישראל פורטנוי משיק אלבום חדש וייחודי: "בית תפילה"

הזמר והיוצר ישראל פורטנוי משיק אלבום סולו חדש ומגוון בהפקתם של האחים בלומשטיין ובהפקתו המוזיקלית של אחיו, מנדי פורטנוי.

ישראל פורטנוי: "חודש לפני השביעי באוקטובר עברתי מארץ ישראל לארצות הברית, עם תחושה פנימית שקטה שיש לי אור לחלוק ומוזיקה להפיץ כאן. אף שזכיתי לבלות את רוב שנות חיי בארץ הקודש, הרגשתי קריאה פנימית לעבור לכמה שנים לארה"ב.

לא יכולתי לדמיין עד כמה העולם ישתנה כעבור שבועות ספורים. מאז אותו יום, נדמה כאילו משהו התעורר בקרבנו כיהודים באמריקה. זה עורר בנשמתנו קריאה עמוקה, לקרבה ולקהילה.

מה שפעם נשמע חלום רחוק, שמעתי נלחש ב־4 לפנות בוקר בהתוועדויות, ש"יום אחד כולנו נשוב לבית המקדש". פתאום זה מרגיש קרוב — כאילו קו האופק התקדם אלינו. כאילו ימות המשיח נפרשים מול עינינו.

הלוואי ונזכה למבט שמביט מעבר לפחד (המאוד מוצדק) — אל ההבטחה שממתינה מאחורי העשן.

האלבום הזה התחיל בלי תוכנית ובלי נושא. ידענו רק שהוא הולך להיות אסופה של שירים לנשמה. מה שנחשף (בחכמתו האינסופית של ה׳) הוא חוט אחד שקושר את כל השירים למקום מרכזי: בית המקדש. לא רק המבנה, אלא המהות — בית תפילה לכל העמים, כלי של אחדות קדושה, שירה, אור ויחד.

מהקצב הסוחף שמרעיד את החזה ועד ניגונים שקטים שלוחשים כתפילה בחדר חשוך — האלבום נע בין סגנונות, שפות ומסעות־נפש.

יש כאן "שיר קדוש" שהתחיל אצל אלימלך והושלם בזכות חלום שחלמתי.

שיר שכתבתי בתחנת אוטובוס בירושלים בנעוריי, שחיכה בסבלנות יותר מעשור כדי להפוך לשיר הנושא של האלבום.

גרסה מחודשת ועוצמתית ללהיט של מרדכי בן־דוד שפתח לי את הלב בילדותי, ועיבוד מצמרר לניגון הבעל שם טוב — אהובי האישי, ובצדק, הניגון הקרוי על שם האיש שאני קרוי על שמו.

אני מלא הכרת תודה לחברים ולשותפים שנתנו את קולם וליבם לאלבום הזה: אלכס קלייר, להקת המושב, וכמובן מנדי — החצי השני של נשמתי המוזיקלית, שהפיק את האלבום הזה באמנות מדהימה, ברגש, בגרוב ובנשמה.

אני לא בטוח שזה האלבום לבית המקדש עצמו — הוא עוד יבוא, וכבן לוי אני משתדל להיות מוכן. אבל אני מקווה ומתפלל שזהו אוסף שירים שנשיר בדרך לשם.

שירים למסע, להמתנה. שירים שילוו אתכם באוזניות כשתלכו בדרכים מאובקות, עם עיניים דומעות ותקווה עיקשת לשמור על הגעגוע חי.

שירים שיזכירו לנו להמשיך לבנות, להאמין, לשיר — עם עיניים על היעד.

ואולי, כשאחזור לארץ הקודש, לא אשוב לבדי.

נחזור כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, אל בית התפילה".

רשימת שירים:

ניגון הבעל שם טוב

שייבנה

בית תפילה

שיר קדוש (עם האחים פורטנוי)

Lonely People

ניגון לשלמה

יום חדש יעלה

מדבר (עם להקת מושב)

אליהו

מקדש

שיר למחר (עם אלכס קלייר)

יום חדש יעלה – א־קפלה

ניגון הבעל שם טוב – א־קפלה

קרדיטים:

תודה לך השם מיוזיק / מנדי פורטנוי

האלבום הופק ועובד מוזיקלית על ידי מנדי פורטנוי

בביצוע: ישראל פורטנוי

משתתפים אורחים: אלכס קלייר, להקת מושב, האחים פורטנוי

כתיבה: האחים בלומשטיין, ישראל פורטנוי

כותבים נוספים: מנדי פורטנוי, קן ברג'ס/מרדכי בן־דוד (“Lonely People”), קרן פלס (“יום חדש יעלה”)