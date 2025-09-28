נתנאל אבקסיס בסינגל מלהיב חדש: "עילת העילות"

בעיצומם של ימי הסליחות וההתעוררות, מוציא הזמר והיוצר נתנאל אבקסיס שיר חדש ונוגע - "עילת העילות", שכולו קרבת אלוקים, אמת פנימית, וחיבור עמוק לנפש היהודית.

זהו שיר שמתבונן בשאלה הפשוטה והעמוקה של תחילת שנה: מה אנו באמת מבקשים מהקב"ה? לא עושר ולא כוח - אלא רק דבר אחד: להתקרב אליו. שהנסתר יתבהר, שהלב ייפתח, שהאמונה תאיר גם בזמנים החשוכים.

השיר נוגע במצבים שכל אחד חווה - רגעים של עלייה ונפילה, שתיקה ותפילה, כאב ותקווה. כך נראים חייו של יהודי מול בוראו - וזה בדיוק מה ש"עילת העילות" מצליח להעביר בלחן ובעיבוד עוצמתי ומלא רגש.

קרדיטים:

מילים, לחן ושירה: נתנאל אבקסיס

עיבוד והפקה מוזיקלית: שמואל כהן

מילים:

עולה ויורד

דרכו של כל אדם.

צועק ושותק

עומד נופל וקם.

כמה תיקונים עברתי

אין סוף גילגולים

לאן כולם נוסעים

ולאן הרוח נושבת

בתמימות של ילדים

שיבואו הקשיים

נבקש להתקרב אלייך

עילת כל העילות

הלב מלא בדאגות

איך נבוא אלייך

סיבת כל הסיבות

תמחק הנסתרות

גם כך הכל גלוי

לפניך.

אני נשמה

ולבי ער

קול דודי דופק לי

לחזור הביתה.

צוחק בימים בוכה

בלילות

בעולם הפוך כזה לחיות.

כמה תיקונים עברתי

אין סוף גילגולים

לא כולם נוסעים

ולאן הרוח נושבת

בתמימות של ילדים

שיבוא הקשיים

נבקש להתקרב אלייך.

עילת כל העילות

הלב מלא בדאגות

איך אבוא אלייך

סיבת כל הסיבות

תמחק הנסתרות

גם כך הכל גלוי

לפניך..