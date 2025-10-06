כיכר השבת

הצמד המוזיקלי באלבום מיוחד לכבוד חג הסוכות: "ושמחת"

הצמד ״חברותא״, דייויד טויב ומוישל׳ה שניידר בסינגל חדש לכבוד החג ״ושמחת״ מתוך אלבום אי פי חדש שיוצא לחג מלחניהם של השניים (סינגלים וקליפים)

הצמד ״חברותא״, דייויד טויב ומוישל׳ה שניידר בסינגל חדש לכבוד החג - ״ושמחת״, מתוך אלבום אי פי שייצא בעזרת השם הבוקר.

דייויד טויב משתף, ״שאלתי את מוישל׳ה בתחילת החודש אם יש לו משהו טוב לסוכות, עקב ריבוי האפשרויות לא יכולתי שלא לעשות את כולם״

באלבום יהיה שלושה שירים חדשים, ״ושמחת״ שהלחינו יחד, ״למען דעת״, מילים שנאמרים לאחר ההושענות, ו״מקימי״ מתוך ההלל שהלחין מוישל׳ה.

שני השירים הנוספים הם ״סוכת שלומך שיצא אשתקד ע״י מוישל׳ה וכעת מקבל ביצוע מחודש של ״חברותא״

והשיר ״גלה״ שיצא גם באלבומו של דייויד טויב ״ימי רחמים״

