הזמר הלונדוני החדש משיק אלבום בכורה: "קול ראשון"

לאחר שורה של פרויקטים מוזיקליים מסקרנים והופעות שזכו להדים חיוביים, הזמר הצעיר והמבטיח ישראל מקמל מלונדון, משיק את אלבום ה־EP הראשון שלו, הנושא את השם "קול ראשון". עם הפקה מוקפדת של יואלי דיקמן.

ב־אלבום משתתפים טובי היוצרים והמעבדים במוזיקה החסידית – מאיר אדלר, מנדי וייס, ישי לפידות, איצי וולדנר, נפתלי שניצלער ובני לאופר – ששילבו כוחות ליצירת אלבום עשיר ומרגש המשלב בין נשמה, עוצמה וחדשנות. האזינו לשיר "דבר מצווה" מתוך האלבום. קרדיטים: שורד הנובה שחזר בתשובה ואליה והב בקליפ חדש: "ועמדתי בשתיקה" יאיר טוקר | 10:52 מילים: מסכת שבת (ל:) לחן: נפתלי שניצלער עיבוד והפקה מוזיקלית: יואלי דיקמן