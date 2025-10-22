אמיר בן גל בסינגל שלישי מהאלבום: "חלום"

אמיר בן גל, בסינגל חדש - "חלום". סינגל שלישי מתוך אלבום הבכורה "כתוב בספר".

השיר חלום מתאר את המסע שאנחנו עדיין בעיצומו להקמת בית לעם ישראל. "היה פה חלום", אך הוא קשה למימוש וצריך לעבוד כדי להגשים אותו. במהלך הדרך אנחנו נמשכים לצדדים ומתרחקים אחד מהשני; תלויים על חוטים - הכל מעורער ולא קבוע; "אין כאן מקום לצבע אחר" - לא מצליחים להכיל אחד את השני. השיר מסתיים בבשורה אופטימית - "עוד יהיה כאן מקום לצבע אחר..." בתקווה לימים טובים יותר עבור כולנו שיגיעו במהרה.

אמיר בן גל, הוא איש חינוך וותיק שמשמש כמנהל אגף חינוך במועצה מקומית ומתגורר בירושלים. כסרן בחטיבת מילואים בצנחנים הוא יצא אל חזית הקרב ב- 7/10 ומאז שירת מעל 250 ימים בגזרות השונות. העיסוק במוסיקה מלווה את אמיר מזה עשרים שנה, בהן הוא כתב והלחין עשרות שירים, אך רק לאחרונה החל להוציא אותם. הוא מציג יצירה עכשווית שמאגדת לחנים קליטים שנעים בין פופ לרוק, יחד עם עיבודים זורמים שכוללים מוטיבים שונים שמשלימים אחד את השני.

קרדיטים:

מילים ולחן - אמיר בן גל

הפקה מוסיקלית - הראל חדד

עיבוד - הראל חדד ואמיר בן גל

מילים:

היה פה חלום של רוח אחת שנותנת מבט

מעל פני תהום מתדפקת

על שער אחד עטוף רחמים נמתח לחיים

מסתכל מהצד מתמקח - על האמת

בין לילה ליום

תלויים על חוטים נמשכים לצדדים

מכוונים למקור של הקשת

אין כאן מקום

לצבע אחר שהוא לא מדבר

בשפת המקור החורזת

עשרות של שנים בין טיפה לטיפה התקדמות מעיקה

מטרה לא ברורה מתרחקת

מבין עננים יפציע היום בין מלחמה לשלום

יביא בכנפיו דמות בודדת - שזרוע תושיט

בין לילה ליום

תלויים על חוטים נמשכים לצדדים

מכוונים למקור של הקשת

עוד יהיה כאן מקום

לצבע אחר שהוא לא מדבר

בשפת המקור החורזת