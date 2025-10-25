כיכר השבת

ג'וש וולמרק במחרוזת תפילה מרגשת

הזמר והחזן ג'וש וולמרק במחרוזת תפילה ווקאלית המשלבת את התפילה לשלום חיילי צה"ל, "אחינו" והתפילה לשלום המדינה. ההפקה המוזיקלית של יונתן שטרן (סינגלים וקליפים)

(צילום: בנימין סעידוב)

הזמר והחזן ג׳וש וולמרק משיק מחרוזת חדשה ומרגשת, המחברת בין שלוש תפילות מלאות ברגש ועוצמה - מי שברך לחיילי צה״ל, אבינו שבשמיים ואחינו כל בית ישראל.

המחרוזת יוצאת בעיתוי טעון במיוחד, כאשר עם ישראל כולו מתפלל לשובם של כל החטופים החללים לקבר ישראל ולשלום חיילי צה”ל הנלחמים בחזית ובעורף מול אויבינו הקמים עלינו לכלותינו.

“רציתי ליצור משהו שיחזק, שירומם, שיזכיר לכולנו שאנחנו עם אחד ומאוחד גם כשאנחנו שונים", אומר וולמרק.

ג׳וש וולמרק, מהקולות הבולטים בעולם השירה והחזנות בשנים האחרונות, מופיע כחזן וזמר יחד עם מקהלה שמלווה אותו בשבתות וחגים, באירועים ובקהילות בארץ ובעולם.

קרדיטים:

מילים: מן המקורות, תפילה לשלום המדינה, תפילה לשלום חיילי צה"ל

לחן: דובי זלצר, אייבי רוטנברג , מאיר פינקלשטיין

עיבוד והפקה מוזיקלית: יונתן שטרן

