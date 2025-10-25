ג'וש וולמרק במחרוזת תפילה מרגשת

( צילום: בנימין סעידוב )

הזמר והחזן ג׳וש וולמרק משיק מחרוזת חדשה ומרגשת, המחברת בין שלוש תפילות מלאות ברגש ועוצמה - מי שברך לחיילי צה״ל, אבינו שבשמיים ואחינו כל בית ישראל.