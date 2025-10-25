יהושע לימוני מחדש את הלהיט הישן שלו: "הנה הוא בא"

לפעמים שיר צריך לעבור מסע של עשרים שנה עד שיגיע לרגע הנכון. כזה הוא "הנה הוא בא" שיר שנכתב כמעט במקרה ויוצא כעת ברגע מדויק יותר מאי פעם.

השיר נכלל במקור באלבומו השני של לימוני ("מנות קטנות"), אך מעולם לא שוחרר כסינגל רשמי. עם השנים הפך לאחד השירים הכי אהובים ועוצמתיים ביותר בהופעותיו, כזה שהקהל מצפה לו בכל פעם מחדש.

לפני כשלוש שנים, כינס לימוני את חברי הלהקה לאולפן להקלטת לייב. בדיוק כפי שזה נשמע על הבמה, כך זה נלכד גם בהקלטה.

על העיתוי של השיר מספר יהושע: "לַכֹּל זְמָן וְעֵת לְכָל חֵפֶץ תַּחַת הַשָּׁמָיִם", אחרי הרבה שנים, נדמה כי השיר יוצא בדיוק בזמן, כשהבנים והבנות שלנו חוזרים הביתה והמילים “הנה הוא בא” מקבלות משמעות מחודשת וחזקה."

מבחינה סגנונית "הנה הוא בא" נע בין קצוות סגנוניים של רוקנ׳רול לטראנס מסיבות, ובין מילים מלאות תקווה ושמחה לביקורת עצמית. הוא מנגן על קשת של רגשות: תקווה מול פחד, שמחה מהולה בעצב, ואמונה בצל חוסר הוודאות.

האלבום החדש של יהושע ("אחד יותר גדול") שצפוי לצאת בשבוע הבא, נולד מתוך תהליך יצירה ארוך, מעמיק ולא שגרתי, שנפרש על פני שמונה השנים האחרונות. הוא נכתב מתוך התבוננות פנימית של יהושע על חייו, במקביל להתמודדות עם אתגר רפואי משמעותי שעבר, ושדחף אותו להעמיק עוד יותר במסע הפנימי והאמנותי. החוויה האישית הזו, לצד הטלטלות הגלובליות של השנים האחרונות - הקורונה, המלחמות וחוסר הוודאות הובילו אותו ליצירה שמצליחה להאיר גם כשחשוך.

המוזיקאי והיוצר יהושע לימוני, שהחל את דרכו כמתופף של להקת הרוק הישראלית 'שפיות זמנית', הפך עם השנים לאחד הקולות הייחודיים והעמוקים הפועלים כיום במוזיקה הישראלית. כאמן שחצה גבולות בין עולמות, סגנונות וזהויות, הוא מביא ביצירה החדשה שלו מסר של אחדות, הכלה ותקווה.

כחוזר בתשובה שחי את כל קשת הצבעים של החברה הישראלית, לימוני הופך את המוזיקה לגשר אנושי ורוחני המחבר, כמו גם בשיר החדש בין קצוות, בין ניגודים ובין לבבות.

קרדיטים:

לחן, מילים והפקה מוזיקלית: יהושע לימוני