נתנאל אבקסיס בשיר אהבה לתורה: "מחברת לבבות"

בימים שבהם גוברים האתגרים על עולם התורה, משיק הזמר נתנאל אבקסיס שיר עוצמתי ומלא נשמה - "מחברת לבבות" - מחווה מוסיקלית עמוקה ללומדי התורה ולבחורי הישיבות.

השיר מתאר את סיפורו של בחור ישיבה המגיע לעיר הקודש ירושלים, מתמודד עם הקור, הלחצים, והגזירות - ובתוך כל זה בוחר שוב ושוב בתורה. הוא חושף את הלב שלו דרך המילים: איך התורה היא יקרה מפנינים, איך אין לה תחליף, ואיך גם בזמנים הקשים ביותר - בלילות החשוכים - היא מחזרת אחריו, שומרת עליו, ומחברת את הלבבות של כולנו.

"מחברת לבבות" הוא לא רק שיר - זו הצהרה. חיבור מחודש לערכים, לאמונה, ולעוצמה שבלימוד תורה.

קרדיטים:

מילים ולחן: נתנאל אבקסיס

הפקה מוזיקלית: יצחק סויסה

מילים:

לילה קר בעיר הגדולה

לב חם מתקרר ברוח

עלטה פקדה את הרחוב

ואני צועד לי בתוכו.

חבול מראש ועד ברך

עקב שלא מפסיק לסבול

כמה ארוכה היא הדרך

ואני צמא לנחמה

פזמון: מחברת לבבות

את ישראל אוספת

מאירה לי תלילות

קוראת לי אל מפתן הדלת

תורת חיים קח הנשמה לוחשת.

את מים לנפש הומה

אויר נקי לנשימה

חפציי לא ישוו בך

מפנינים ומפז יקרה

יש מתנות שלפעמים לא רואים

חיים שלמים שלידנו עוברים

והבטחה אחת אותי מאירה

לא תשכח מפי זרעו התורה..

פזמון: מחברת לבבות ..