מרדכי לייב בסינגל בכורה חדש: "מלחמה"

הזמר מרדכי לייב טירנואר מארה"ב בסינגל חדש שכתב והלחין: "מלחמה"

בחיים, אנחנו נמצאים במצב "מלחמה" עם עצמנו, במאבק להמשיך להיות מי שאנחנו רוצים להיות באמת ולהגיע בחיים למקומות טובים יותר. השיר הזה, עם המילים הנכונות והמסר החזק של מרדכי לייב, מזכיר לנו שאנו לא מתייאשים, אפילו שהכל קשה. בסופו של דבר, אנחנו ננצח ונהיה אנשים טובים באמת.

קרדיטים:

לחן, מילים ושירה: מרדכי לייב

עיבוד מוזיקלי: לייזר ווייס

מילים ותרגום:

און שלאכטפעלד איך שטיי

בשדה הקרב אני עומד

אויף א בריק א שמאלע איך גיי

על גשר צר אני הולך

די גרויסע מלחמה איז אויף וואליאם היי

המלחמה הגדולה בעוצמה גבוהה

איך גיי געווינען די אוצר איך וועל געפינען

אני הולך לנצח, למצוא את האוצר

אפילו בלוט טוט רינען

גם אם הדם שוטף

בין איך נאכאלץ דערינען

אני עדיין בתוכה, לא נכנע

פון דיר איך בעט

ממך אני מבקש

איך נישט אוועקטרעט

שלא אסור מהדרך

Hate ס'איז גרויס די faith גיב מיר נאך

השנאה גדולה — תן לי עוד אמונה

א שווערע מלחמה פאר מיין נשמה

מלחמה קשה על הנשמה שלי

כ'זיך א נחמה אין די העלמה

אני מחפש נחמה בתוך ההסתרה

פון דעם צדיק זיין ראט

בעצת הצדיק

א תפילה און די זייט

תפילה עומדת לצידי

סנעמט טאקע שטייט

הסבל באמת נוכח שם

אבער כהאלט שוין גאר ווייט

אבל אני כבר מחזיק מעמד רחוק מאוד

מיטן טשאמפיאן פאן געב איך דעם טאן

עם דגל האלוף אני מרים את הצליל

צי שטעלן דעם קעניג ציריק אויפן טראן

להחזיר את המלך בחזרה על כסאו

א שיחה פארהאן פון רבין א שיין

יש שיחה יפה מהרבי

אויף אונז זיין זכות זאל מגין זיין

שזכותו תגן עלינו

ס'האט הנאה די בורא ווען אהן מורא

הבורא שמח, כאשר בלי פחד

פירן מיר העלדיש מלחמות נורא

אנו נלחמים בגבורה במלחמות נוראות

מיט מחשבות זרות שלאגן כפרות

מכים כפרות על מחשבות זרות

סווערט פון צרות ספיקת התרות

החרב עשויה מצרות וספקות הלכתיים

אזוי ווי א קעניג האט ליב די חיות פארמעסט test

כמו מלך שנהנה לצפות ביצורים מתמודדים

וויל דער באשעפער זעהן דיר ביישטיין דעם

כך הבורא רוצה לראות אותך עומד בניסיון הזה

און שלאכטפעלד איך שטיי

בשדה הקרב אני עומד

אויף א בריק א שמאלע איך גיי

על גשר צר אני הולך

די גרויסע מלחמה איז אויף וואליאם היי

המלחמה הגדולה בעוצמה גבוהה

איך גיי געווינען די אוצר איך וועל געפינען

אני הולך לנצח, למצוא את האוצר

אפילו בלוט טוט רינען

גם אם הדם שוטף

בין איך נאכאלץ דערינען

אני עדיין שם, ממשיך

איך געב נישט אויף

אני לא מוותר

איך געב נישט אויף

אני לא מוותר

אפילו ס'איז גאר שווער

גם כשהכול קשה מאוד

איך פייט נאר מער און מער

אני נלחם רק יותר ויותר

איך ווייס פון אויבן זעהט ער

אני יודע – מלמעלה הוא רואה

איך האב נישט קיין קשיות איך האב נישט קיין שאילות איך וויס אז אלעס איז פער

אין לי שאלות, אין לי קושיות – אני יודע שהכול צודק

סקאסט טאקע א טרער

אולי זה עולה בדמעה

אבער סוף בין איך געווינער

אבל בסוף – אני המנצח.