נותי פוקס מתפלל בסינגל חדש: "כרצונך"

קרדיטים:

לחן ומילים (מבוסס על רבי נחמן מברסלב): נותי פוקס

עיבוד הפקה מוסיקלית: שניאור מוניס

מילים:

עשה בי כרצונך

עשה בי כרצונך הטוב

ואני אשב ואחכה

אשב לי פה ואצפה

ולא אוותר על הרצון

ולא אוותר על הכיסוף הזה

עשה בי כרצונך

עשה בי כרצונך הטוב

ואני אוזיל דמעות געגועיי

עד כלות נפשי אשתוקק אליך מלך חי

ולא אוותר על הרצון

גם אם הוא קטן ונעלם מעיניי

הריני משליך את עצמי עליך

עם כל תאוותיי רצונותיי וכיסופיי

את כל כולי אני משליך עליך

עם כל עליותיי עם כל ירידותיי ונפילותיי

איי איי איי

עשה בי כרצונך

איי איי איי

הרי אני שלך

עשה בי כרצונך

עשה בי כרצונך הטוב

ואני אשב ואחכה

אשב לי פה ואצפה

ולא אוותר על הרצון

גם אם הוא קטן ונעלם מעיניי

הריני משליך את עצמי עליך

עם כל תאוותיי רצונותיי וכיסופיי

את כל כולי אני משליך עליך

עם כל עליותיי עם כל ירידותיי ונפילותיי

איי איי איי

עשה בי כרצונך

איי איי איי

הרי אני שלך

איי איי איי

עשה בי כרצונך

איי איי אי

הרי אני לפניך