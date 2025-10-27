כיכר השבת

נותי פוקס מתפלל בסינגל חדש: "כרצונך"

הזמר והיוצר הברסלבי נותי פוקס בסינגל חדש שכתב והלחין בהשראת מילותיו של רבי נחמן מברסלב. ההפקה המוזיקלית והעיבודים של שניאור מוניס (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

לחן ומילים (מבוסס על רבי נחמן מברסלב): נותי פוקס

עיבוד הפקה מוסיקלית: שניאור מוניס

מילים:

עשה בי כרצונך

עשה בי כרצונך הטוב

ואני אשב ואחכה

אשב לי פה ואצפה

ולא אוותר על הרצון

ולא אוותר על הכיסוף הזה

עשה בי כרצונך

עשה בי כרצונך הטוב

ואני אוזיל דמעות געגועיי

עד כלות נפשי אשתוקק אליך מלך חי

ולא אוותר על הרצון

גם אם הוא קטן ונעלם מעיניי

הריני משליך את עצמי עליך

עם כל תאוותיי רצונותיי וכיסופיי

את כל כולי אני משליך עליך

עם כל עליותיי עם כל ירידותיי ונפילותיי

איי איי איי

עשה בי כרצונך

איי איי איי

הרי אני שלך

עשה בי כרצונך

עשה בי כרצונך הטוב

ואני אשב ואחכה

אשב לי פה ואצפה

ולא אוותר על הרצון

גם אם הוא קטן ונעלם מעיניי

הריני משליך את עצמי עליך

עם כל תאוותיי רצונותיי וכיסופיי

את כל כולי אני משליך עליך

עם כל עליותיי עם כל ירידותיי ונפילותיי

איי איי איי

עשה בי כרצונך

איי איי איי

הרי אני שלך

איי איי איי

עשה בי כרצונך

איי איי אי

הרי אני לפניך

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר