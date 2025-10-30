אליה דרעי בסינגל מאלבום הבכורה: "תודה"

הזמר אליה דרעי יוצא בסינגל חדש מתוך אלבום הבכורה שלו, ״תודה״.

את השיר כתב והלחין היוצר אושרי יהודאי שאחראי גם לשירו הקודם של דרעי - ״בשיר חדש״.

על ההפקה המוזיקלית אחראי המפיק אלירן אביטל עם מיטב הנגנים מהטובים בארץ.

השיר מלווה בקליפ AI חדשני.

קרדיטים:

מילים ולחן: אושרי יהודאי

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלירן אביטל

מילים.

כמה פעמים בניסיונות של החיים התגברנו ונכשלנו

גם ברגעים הכי קשים שכל כך דאגנו מכולם

דרכך תמיד לא שכחנו בליבנו חומות של תקווה

תפילותינו בונות מעלינו שבילים לתשובה

ותודה על כל רחמיך על חיים בצל חסדיך

מתהלכים באור תורתך רוצים רק אליך לעולם

מלאכים שרים את שיריך צדיקים קוראים זמירותיך

רק אתה נותן את הכוח למחול ולסלוח לכולם

אל החלומות בכל הזמנים שכל כך שמרנו וטיפחנו

גם בנקודות הכי קטנות למדנו לבנות לשנות

החיים לוקחים את הכוח אל הטוב שבא עם הזמן

גם הלב לומד את הדרך לראות כל סימן

ותודה על כל רחמיך על חיים בצל חסדיך

מתהלכים באור תורתך רוצים רק אליך לעולם

מלאכים שרים את שיריך צדיקים קוראים זמירותיך

רק אתה נותן את הכוח למחול ולסלוח לכולם

ותודה על כל רחמיך על חיים בצל חסדיך

מתהלכים באור תורתך רוצים רק אליך לעולם

מלאכים שרים את שיריך צדיקים קוראים זמירותיך

רק אתה נותן את הכוח למחול ולסלוח לכולם

רק אתה נותן את הכוח למחול ולסלוח לכולם