כיכר השבת
פרק א': 

יוסי פריד מארח את שמילי רוטשילד: "לעולם לא מאוחר"

הזמר והיוצר יוסי פריד משיק את הסינגל הראשון מסדרת הביצועים החדשה “Never Too Late". הפעם הוא מארח את הזמר שמילי רוטשילד. ההפקה המוזיקלית של שרולי ברונכר (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר יוסי פריד חושף את החלק הראשון בסדרת ביצועים מרגשת לשיר “Never Too Late” – יצירה אישית שכתב כבר לפני שנים, אך רק לאחרונה קיבלה משמעות עמוקה במיוחד. במהלך תקופה קשה בה היה מאושפז בבית החולים, כשהוא בין חיים למוות, מצא פריד נחמה דווקא במילים שכתב מזמן – “אף פעם לא מאוחר”.

הוא מספר כי ניגן את השיר שם שוב ושוב, וראה כיצד הוא מחזק לא רק אותו, אלא גם את אנשי הצוות והמאושפזים סביבו. מתוך אותה חוויה נולדה ההחלטה להפוך את השיר לסדרה מחזקת שתיגע בלבבות רבים.

בגרסה הראשונה, פריד מארח את הזמר שמילי רוטשילד לביצוע מלא רגש ועוצמה, המשלב בין עומק יידישאי לטקסט מעורר השראה המעודד לא לוותר “It’s never never never too late”. השיר פונה לכל אחד – מהילד בחיידר ועד הסבא המבוגר – ומזכיר שבכל שלב בחיים אפשר להתחיל מחדש. בקרוב צפויות לצאת גם הגרסאות בעברית ובאנגלית, כולן תחת אותה רוח מעצימה שמבקשת לומר: “קיינמאל נישט צי שפעט” – אף פעם לא מאוחר.

קרדיטים:

לחן ומילים: יוסי פריד

מילים ראפ: שמילי רוטשילד, יוסי פריד

עיבוד והפקה מוזיקלית: שרולי ברונכר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר