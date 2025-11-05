יוסי פריד מארח את שמילי רוטשילד: "לעולם לא מאוחר"

הזמר והיוצר יוסי פריד חושף את החלק הראשון בסדרת ביצועים מרגשת לשיר “Never Too Late” – יצירה אישית שכתב כבר לפני שנים, אך רק לאחרונה קיבלה משמעות עמוקה במיוחד. במהלך תקופה קשה בה היה מאושפז בבית החולים, כשהוא בין חיים למוות, מצא פריד נחמה דווקא במילים שכתב מזמן – “אף פעם לא מאוחר”.

הוא מספר כי ניגן את השיר שם שוב ושוב, וראה כיצד הוא מחזק לא רק אותו, אלא גם את אנשי הצוות והמאושפזים סביבו. מתוך אותה חוויה נולדה ההחלטה להפוך את השיר לסדרה מחזקת שתיגע בלבבות רבים.

בגרסה הראשונה, פריד מארח את הזמר שמילי רוטשילד לביצוע מלא רגש ועוצמה, המשלב בין עומק יידישאי לטקסט מעורר השראה המעודד לא לוותר “It’s never never never too late”. השיר פונה לכל אחד – מהילד בחיידר ועד הסבא המבוגר – ומזכיר שבכל שלב בחיים אפשר להתחיל מחדש. בקרוב צפויות לצאת גם הגרסאות בעברית ובאנגלית, כולן תחת אותה רוח מעצימה שמבקשת לומר: “קיינמאל נישט צי שפעט” – אף פעם לא מאוחר.

קרדיטים:

לחן ומילים: יוסי פריד

מילים ראפ: שמילי רוטשילד, יוסי פריד

עיבוד והפקה מוזיקלית: שרולי ברונכר