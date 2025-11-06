שיתוף פעולה ייחודי: עמירן דביר ודוד איכילביץ' בסינגל חדש

לפני כחצי שנה ,חלקו דוד איכילביץ ועמירן דביר במה משותפת, בסיום הארוע החליטו השניים שהגיע הזמן לשתף פעולה בפעם הראשונה.

עמירן הביא איתו את המילים והלחן ולאחר כמה שעות עבודה מאומצות והתערבות של דוד בחלק העיקרי של הפזמון, שודרג השיר לשביעות רצון השניים, לאחר שני לילות ללא שינה, יצאו השניים מאולפנו של דוד, עם חיוך על הפנים, ושיר מוכן.

עמירן מספר: ״לדוד יש כשרון מיוחד שמתחיל מנגינת הפסנתר שלו, ממשיך בעיבוד המדויק, בסאונדים שעוטפים את השיר, בעיבודי הקולות. הכי חשוב, מבחינתי משהו שלא קרה לי מעולם, הפקת שירה, במשך שעות, על כל משפט, פעמים שהתעכב איתי זמן רב על פרייזינג של מילה בודדת, גם על אות אחת הוא לא ויתר לי ועל זאת נתונה לו תודתי והערכתי״.

דוד מספר: ״פגשתי את עמירן אחרי אירוע משותף לשנינו, וכבר הרבה זמן רציתי לעשות שיתוף פעולה מוסיקלי איתו והפעם לא וויתרתי לו ועמדתי על כך שנקבע אצלי סשן יצירה באולפן, עמירן הגיע אלי עם שיר שהוא כתב והלחין, שיר מרגש מאד על כמיהתו לבורא עולם.. מיד הרגשתי חיבור והעיבוד זרם מאד טבעי, 2 לילות של הקלטות, נגינה ויצירה.. אפילו רציתי לשיר איזה בית בשיר ועמירן הסכים, שיר מרגש מאד. תודה עמירן על הזכות״.

מוסיף עמירן: השיר מוקדש מתוך אהבה עצומה לבורא עולם, עם שירה מעומקו של לב: ״אבאל׳ה, ילדיך קוראים, מתי כבר נתאחד״.

קרדיטים:

מילים: עמירן דביר

לחן: עמירן דביר ודוד איכילביץ׳

עיבוד והפקה מוסיקלית: דוד איכלביץ

מילים:

אבא׳לה, פתח את עיניי, רק למה שטוב לי לראות

אבא׳לה, תפתח את ליבי, רק למי שראוי לאהוב

עזור לי לפגוש בעצמי את פגמיי,

תראה לי איך לתקן

לדעת תמיד, לברור את הטוב, את כל השאר לרוקן

וגם אם קצת מרגיש לי שלא תיראה אלי

מפני שהתרחקתי פה ושם יותר מדי

שיריי יעידו, לי יזכירו, שאשיר תמיד לך

אבא׳לה, ילדיך קוראים, מתי כבר נתאחד

לבבות אבודים בתוך ים של כאב

קשה למצוא קצת אמת

עזור לי להעיר את כל מכאוביי

כי רק אתה הוא הרופא

היכן יחידתי שלי, תמסור לה שאני מחכה.