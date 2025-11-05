אילן אטדגי בסינגל רוק חדש: "צמאה נפשי"

הזמר והיוצר הוותיק, אילן אטדגי, מחלוצי המוזיקה היהודית המקורית, חוזר בסינגל שני - "צמאה נפשי" לאחר השיר הקודם - "מה אהבתי" שהוציא לאחר כמה שנים של שתיקה, מאז אלבומו האחרון.

גם הפעם הלחן כמו גם העיבוד וההפקה המוזיקלית של אילן אטדגי עצמו.