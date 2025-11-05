כיכר השבת

אילן אטדגי בסינגל רוק חדש: "צמאה נפשי"

הזמר והיוצר אילן אטדגי מחלוצי המוזיקה היהודית המקורית בסינגל חדש שהלחין וגם עיבד והפיק מוזיקלית בעצמו - "צמאה נפשי" (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר הוותיק, אילן אטדגי, מחלוצי המוזיקה היהודית המקורית, חוזר בסינגל שני - "צמאה נפשי" לאחר השיר הקודם - "מה אהבתי" שהוציא לאחר כמה שנים של שתיקה, מאז אלבומו האחרון.

גם הפעם הלחן כמו גם העיבוד וההפקה המוזיקלית של אילן אטדגי עצמו.

