יוסי פריד מארח את הראפר מנדי טוורסקי: "אף פעם לא מאוחר!"

לאחר ההצלחה המרגשת של הפרק הראשון בסדרת “Never Too Late”, יוסי פריד ממשיך את המסע המוזיקלי המחזק עם ביצוע חדש ומיוחד – הפעם בשיתוף פעולה עם הזמר והיוצר מנדי טוורסקי. השניים מגישים גרסה מרגשת נוספת לשיר שנולד מתוך רגעים של חיים ומוות, כאשר פריד שאב השראה מהמילים “אף פעם לא מאוחר” עוד בימיו בבית החולים. החיבור בין שניהם יוצר חוויה עוצמתית של אמונה, התחדשות ותקווה גם ברגעים הקשים ביותר.

בביצוע הזה, פריד וטוורסקי מביאים שילוב ייחודי של רגש, עומק ונשמה – כשכל תו וכל מילה מספרים סיפור של כוח פנימי ושל אמונה בדרך. הסדרה, שמתוכננת לכלול מספר גרסאות שונות לשיר – ביידיש, בעברית ובאנגלית – ממשיכה להפיץ את המסר האוניברסלי של פריד: “It’s never never never too late” – קיינמאל נישט צי שפעט – אף פעם לא מאוחר.

קרדיטים:

לחן ומילים: יוסי פריד

מילים ראפ: מנדי טוורסקי, יוסי פריד

עיבוד והפקה מוזיקלית: שרולי ברונכר

מילים ותרגום:

אנגעהויבן, ווי יעדער

התחלתי, כמו כולם

מיט א הארץ, פון לעדער

עם לב, מעור

כ'וועל מצליח זיין, מרוויח זיין, טי איך מיין

אצליח, ארוויח, זה מה שחשבתי

כבין געפאלן, אויפגעהויבן פון די מיסט און צוריק צו די שטראלן

נפלתי, התרוממתי מהזבל וחזרה אל הקרניים

טאטע מאמע מיין, אין מח האט א פלאן

אבא אמא שלי, במוח יש להם תוכנית

א בילד דארט איז זיין מוח דארטן בין איך פארהאן, די בילדער זיין

תמונה שם יש, במוחם שם אני קיים, התמונות שלהם

אבער איך מיין אז איך בין קליגער און אליינס דארט איך שפאן

אבל אני חושב שאני יותר חכם ולבד שם אני טווה

כ'בעהט דיך מענדי, טראכט דיך איבער

אני מתחנן אליך מנדי, תחשוב שוב

לייג דיך נישט אין טיפע גרובער

אל תשכיב את עצמך בבורות עמוקים

מיינע שטיק, כ'האב מיין בליק, איך לאך און פייף גאר אויפן ציבור

השטויות שלי, יש לי את המבט שלי, אני צוחק ומצפצף על הציבור

שירות, מסירות, חבורות, ישיבות, שאילות און שכירות, איך קען שוין נישט מער

שירות, מסירות, חבורות, ישיבות, שאלות ושכירות, אני כבר לא יכול יותר

ארויס פון גיהנום, צו דעמען און יענעם ווייל דעס מערנישט קענען סשווער מיט א טרער

החוצה מגיהנום, לזה ולזה כי זה יותר לא יכולים זה קשה עם דמעה

גענוג!!

מספיק!!

כבין פינישט דא, ארויס סשוין דימינשט דא

אני גמור פה, בחוץ זה כבר לפחות פה

אהיים גארנישט איך טו נישט דא

בבית בכלל אני לא עושה פה

אליין חברים איז נישטא

לבד, אין חברים

האלטן איין איך וויין איך אויפן דאך טו איך געזען

עוצר, אני בוכה,, אני על הגג אני רואה

ווי איז די יונגל וואס איך בין אמאל געוועהזן?

איפה הילד שהייתי פעם?

כ'קען שוין נישט מער

אני כבר לא יכול יותר

כ'מיין איך געב אויף יעצט

אני חושב שאני מוותר עכשיו

It's never never never too late

זה אף פעם אף פעם אף פעם לא מאוחר מדי

Never too late

אף פעם לא מאוחר מדי

מיין פריינד הייב אן פונדאסניי

ידידי התחל מחדש

און זיי צו דיר געטריי

והיה נאמן לעצמך

ווייל איך זאג דיר ס'איז קיינמאל נישט צי שפעהט

כי אני אומר לך זה אף פעם לא מאוחר מדי

קיינמאל נישט שפעהט

אף פעם לא מאוחר מדי

עפן יעצט א בלאט א נייען, און דיין עתיד קענסט באפרייען

פתח עכשיו דף חדש, ואת עתידך תוכל לשחרר

קיין חילוק וואס גייט פאר וואס געשעהט

לא משנה מה קורה מה קרה

אינוועסטע, עס טעסטע, אויסוואקסן די גרעסטע

תשקיע, תבחן, תצמח הגדול ביותר

מיין ברידער ס'נישט קיינמאל צי שפעהט

אחי שלי זה לא אף פעם מאוחר מדי

סאיז די ענד שוין קענסטע מיינען

זה הסוף כבר אתה יכול לחשוב

טרערן רינען זיך ציוויינען

דמעות זולגות לבכות

קיין עק צו דעם טונעל נישט מ'זעהט

שום קצה למנהרה לא רואים

מיין חבר

ידידי

דו ווייסט, דו ביסט גוט

אתה יודע, אתה טוב

די סיבה פארוואס עס גייט דיר שווער, איז נישט ווייל דו ביסט שלעכט

הסיבה שקשה לך, היא לא בגלל שאתה רע

דעס איז ווייל די באשעפער האט געמאכט אז ס'זאל זיין שווער

זה בגלל שהבורא עשה שזה יהיה קשה

אז ווען דו קומסט אן זאלסטו שפירן ווי א געווינער

שכשתגיע תרגיש כמו מנצח

און דו זאלסט זיין די העלד, פון דיין סטורי

ואתה תהיה הגיבור, של הסיפור שלך

פון דיין לעבן (power of your life)

של החיים שלך

It's never never never too late

זה אף פעם אף פעם אף פעם לא מאוחר מדי

Never too late

אף פעם לא מאוחר מדי

מיין פריינד הייב אן פונדאסניי

ידידי התחל מחדש

און זיי צו דיר געטריי

והיה נאמן לעצמך

ווייל איך זאג דיר ס'איז קיינמאל נישט צי שפעהט

כי אני אומר לך זה אף פעם לא מאוחר מדי

קיינמאל נישט שפעהט

אף פעם לא מאוחר מדי

מיין פריינד הייב אן פונדאסניי

ידידי התחל מחדש

און זיי צו דיר געטריי

והיה נאמן לעצמך

ווייל איך זאג דיר ס'איז קיינמאל נישט צי שפעהט

כי אני אומר לך זה אף פעם לא מאוחר מדי

קיינמאל נישט שפעהט

אף פעם לא מאוחר מדי