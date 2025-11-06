צביקי רנד בקאבר לכבוד לומדי הדף היומי: "איזהו"

ישנם שירים שעוברים לידכם בלי לעורר את הלב. אבל ישנם שירים שפשוט פותחים את כל צינורות הרגש היהודי, בכמיהה עצומה לסיום הגלות ובנין בית המקדש במהרה. כזה הוא השיר היידישאי המוצלח 'איזהו' של המוזיקאי נפתלי שניצלער הפונה במונולוג ישיר ומרגש לקב"ה.

השיר שהולחן על ידי שניצלער תפס לו מקום של כבוד במזרח של השירים היהודיים האותנטיים. המילים, הבתים, והרגש הרב האופף את היצירה, מקנים לה כבוד ואהבה מיוחדת בקרב המבינים במוזיקה שורשית. כעת עם הרגש סוחף הלבבות של צביקי רנד, תהנו מביצוע שעולה על כל דימיון.

לומדי הדף היומי הלומדים בימים אלו את פרק 'איזהו מקומן' של הקרבנות, ודאי יתחברו כל כך למילים הקדושות. ואיתם כלל ישראל כולו שחווה בשנים האחרונות כל כך הרבה מכאוב של קרבנות ציבור, כולם יזמרו כשליבן דומע: רבש"ע – איזהו מקומן!

קרדיטים:

לחן: נפתלי שניצלער

שירה במקור: גרשי אורי

עיבוד והפקה מוסיקלית: אבי ריימי ויאיר בודנר