כיכר השבת

צביקי רנד בקאבר לכבוד לומדי הדף היומי: "איזהו"

הזמר צביקי רנד בקאבר מרגש ומעורר לכבוד לומדי הדף היומי בימים אלו - "איזהו", בלחנו של נפתלי שניצלער שביצע במקור גרשי אורי. הפקה מוזיקלית: אבי ריימי ויאיר בודנר (סינגלים וקליפים)

ישנם שירים שעוברים לידכם בלי לעורר את הלב. אבל ישנם שירים שפשוט פותחים את כל צינורות הרגש היהודי, בכמיהה עצומה לסיום הגלות ובנין בית המקדש במהרה. כזה הוא השיר היידישאי המוצלח 'איזהו' של המוזיקאי נפתלי שניצלער הפונה במונולוג ישיר ומרגש לקב"ה.

השיר שהולחן על ידי שניצלער תפס לו מקום של כבוד במזרח של השירים היהודיים האותנטיים. המילים, הבתים, והרגש הרב האופף את היצירה, מקנים לה כבוד ואהבה מיוחדת בקרב המבינים במוזיקה שורשית. כעת עם הרגש סוחף הלבבות של צביקי רנד, תהנו מביצוע שעולה על כל דימיון.

לומדי הדף היומי הלומדים בימים אלו את פרק 'איזהו מקומן' של הקרבנות, ודאי יתחברו כל כך למילים הקדושות. ואיתם כלל ישראל כולו שחווה בשנים האחרונות כל כך הרבה מכאוב של קרבנות ציבור, כולם יזמרו כשליבן דומע: רבש"ע – איזהו מקומן!

קרדיטים:

לחן: נפתלי שניצלער

שירה במקור: גרשי אורי

עיבוד והפקה מוסיקלית: אבי ריימי ויאיר בודנר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר