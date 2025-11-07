ג'ואי ניוקם שר את מכתבו של קרליבך: "חזרה להר סיני"

פרויקט המוזיקה הענק מארה"ב - 'תודה לך השם' מציג שיר חדש בהשראת חזונו של הרב שלמה קרליבך זצ"ל לרגל יום היארצייט ה־31 שלו.

בבית הכנסת שלו הייתה תלויה מודעה, קריאה לשוב אל יהדות שמלאה בחיבור עמוק לה' ולעצמנו, יהדות מלאה משמעות וחום, שבה כל רגע הוא מעמד הר סיני של “היום לעשותם”.

במחווה לרב שלמה, 'תודה לך השם' גאים להציג ניגון חדש יחד עם הטקסט המלא של החזון המהפכני הזה, שהיה תלוי על קירות בית הכנסת שלו:

"להורים והילדים היהודים בכל העולם,

אנו צריכים להחזיר את הילדים שלנו להר סיני,

להוציא אותם מהגלות ומהשעבוד לתרבות הולכת ומתפוררת,

מהכלא של הבתים שלהם ושל מערכת החינוך היהודית שלהם,

ולהחזיר אותם אל הר סיני, המקום שבו דבר ה’ אמיתי וזורח,

מקום בו הם לומדים את מה שידעו תמיד,

מקום בו שומעים את מה ששמעו מזמן – בהר סיני, בירושלים, באושוויץ,

ברחובות העולם, בלילות בודדים וברגעים של קדושה.

והם יודעים, הם עוד ישמעו את זה שוב, ביום שכולו שבת.

אנחנו לא נוסעים בצורה שהסבים והסבתות שלנו.

אנחנו הולכים לאותו יעד – אבל בדרך אחרת.

מה שהם עשו בחודשים, אנו עושים בשעות ספורות.

אנו צריכים ישיבה שתכניס את הילדים שלנו ל“מטוס קדוש”.

הם מוכנים.

שמעתם את הבכי שלהם? האדמה מלאה בבכיים.

שמעתם את תפילתם? השמים מלאים בתפילותיהם.

ראיתם את עיניהם הבורקות? רק הכוכבים יכולים לשקף אור כזה.

אנו צריכים ישיבה שבה מלמדים את הילדים שלנו לחלום, לא רק כשהם ישנים, אלא כשהם ערים.

יהודי אף פעם לא מפסיק לחלום, כי עם ה’ האמיתי עושה מה שה’ עצמו עושה – וה’ חולם.

העולם דוחף את הצעירים כבר מילדות לחלומות קטנים מדי,

והנשמה שלהם כואבת.

אתם מרגישים את הכאב הזה?

אנחנו צריכים ישיבה שבה נלמד את הילדים שלנו

איך ללכת מחדש,

איך לעמוד זקופים, עם עמוד שדרה יהודי אמיתי,

ולעמוד לפני ה’ — לא כפופים, אלא מביטים כלפיו .

אנחנו צריכים ישיבה שבה מלמדים את שפת הבריאה —

את שפת הציפורים שמביאות מסר מירושלים,

מקום שבו מבינים את שפת הרוח שנושבת ומכוונת לכותל המערבי.

אנחנו צריכים ישיבה מסוג חדש,

שבה לא מלמדים את הילדים איך הם חייבים ללמוד,

אלא איך הם רוצים ללמוד.

ישיבה ל'אברהמים' קטנים,

שמחפשים את הדרך בעצמם,

אבל הפעם ביחד, עם אחיהם.

מקום שבו לומדים את רצון ה’,

אבל עוד יותר מזה — את אחדות ה’.

אנחנו צריכים ישיבה עם מורים

שבכל אות שהם מלמדים פותחים דרך חדשה,

ובכל מילה מעניקים להם נשמה חדשה.

זו שעת חירום.

איבדנו שישה מיליון,

ועכשיו אנחנו מאבדים עוד.

הילדים מחכים.

ירושלים מחכה.

כל העולם מחכה.

הרב שלמה קרליבך".

קרדיטים:

מילים ולחן: האחים בלומשטיין

הפקה ועיבוד: מנדי פורטנוי

שירת מקהלה: ג'ואי ניוקם, איזי דריהם ומנדי פורטנוי