אריאל בורסוצקי בסינגל רוק לטיני: "בול בזמן"

הזמר והיוצר אריאל בורסוצקי בסינגל חדש שכתב והלחין - "בול בזמן". העיבוד וההפקה המוזיקלית של המעבד אודי דמארי (סינגלים וקליפים) 

אחרי שורת סינגלים שקטים ומלודיים, הזמר והיוצר אריאל בוֹרסוּצקי יוצא עם יצירה חדשה ומרגשת – "בול בזמן", שיר קצבי בסגנון רוק-פופ עם נגיעות דרום אמריקאיות, שנכתב והולחן על ידי בוֹרסוּצקי עצמו והופק מוזיקלית יחד עם המפיק אודי דמארי.

"לא פשוט לבחור נכון כשהמחיר של ההחלטות כבד", אומר אריאל, שמספר כי השיר נולד מתוך מסע אישי של התבוננות ובחירה מחודשת בדרך החיים.

"חלמתי להצליח במוזיקה, אבל תוך כדי הדרך הבנתי שאסור לוותר על הזהות היהודית ועל העולם הרוחני שלי. רק כשניסיתי לפרוח גם בגשמיות, גם בנפש וגם ברוח, הרגשתי שלם באמת".

השיר הוא שיר הודיה והכרה בהשגחה האלוקית, שהכול קורה בדיוק כשצריך:

"השם יתברך החזיר אותי בתשובה 'בול בזמן' כדי שאוכל לבנות בית יהודי בארץ ישראל, ובאותו הזמן גם להגשים את החלום המוזיקלי שלי", מספר אריאל.

"בול בזמן" מסמן שלב חדש ביצירה של אריאל בורסוצקי, עם קצב ואנרגיה שמחברים בין חלום אישי, זהות יהודית והגשמה מוזיקלית.

