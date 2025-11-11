יחיאל לנדאו בסינגל קליפ חדש: "לאן אני הולך"

יחיאל לנדאו הוא זמר-יוצר מבטיח בן 20. לצד התבגרות בבית מוזיקלי-חרדי, כתיבה שהחלה עוד בימי הישיבה וסינגל ראשון שזכה לשבחים – יחיאל משחרר בקרוב את אי-פי הבכורה שלו.

"לאן אני הולך" בהפקתו של אורי כלטוב הוא הסינגל הראשון מתוך האי-פי - שיר אינטימי שמספר את מסע החיפוש של יחיאל בשנתיים האחרונות, גם בפן הדתי וגם בפן המוזיקלי.

במנגינה סוחפת ונוגעת, יחיאל משתף אותנו בכנות על אמונה, על מוזיקה ועל הדרך למצוא את הקול ואת המקום שלו בעולם.

קרדיטים:

מילים ולחן: יחיאל לנדאו

עיבוד והפקה מוזיקלית: אורי כלטוב

מילים:

משתקף בחלון ברקע עצים רצים עפים לצידי

משתתק כי אין לי מה לומר וגם יש לי אוזניות אז למה לדבר

אני עוצם עיניים ושוקע

פוקח מדי פעם לשניה

אני יושב חושב ולא שומע

נוסע עד שבאה תחנה

לאן אני הולך

מתערבב בהמון כולם מדברים הולכים עוברים לידי

מתנתק כי אין לי מה לומר וגם יש לי מטרות

אז אני ממהר

אני עוצם עיניים ושוקע

פוקח מדי פעם לשניה

הכל עובר נוגע לא נוגע

נוסע לא עוצר בתחנה

לאן אני הולך

לאן אני הולך

ועכשיו מאוחר

רודף אחריי שעות ומתעייף

אנסה שוב מחר

אני עוצם עיניים ושוקע

פוקח מדי פעם לשניה

ומתקרב עכשיו אני יודע שארגיש כשתגיע תחנה

לאן אני הולך

לאן אני הולך

לאן אני הולך

לאן אני הולך

משתקף בחלון