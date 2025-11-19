התרומה שלא יצאה אל הפועל הפכה לשיר: "תן לו משלו"

חגי ימיני: "כתבתי את השיר, בזמן שהתכוננתי לתרומה משמעותית שרציתי לתרום, אבל נאלצתי לוותר על זה, כי לא התאמתי משתי סיבות לפחות באותו פרק זמן. אבל נשאר לי הטעם של 'הרצון והשמחה לתת מעצמך אדם'.

אמרתי לעצמי, לפחות אתן שיר לעולם, שיעודד אנשים לתת תרומה...

השיר מדבר על הרגעים הפשוטים של יום יום, שלכאורה מובנים מאליהם שכך הם צריכים להיראות, אבל כשמשהו משתנה, מבינים כמה הכל מתנה גמורה מהשם יתברך.. וכשמקבלים מתנות מאבא, יפה גם לתת מתנות לילדים שלו".

קרדיטים:

מילים ולחן - חגי ימיני

הפקה מוזיקלית - ראובן חיון

מילים:

בוקר פורח לאויר טל עוד בריסים/ יש ציוץ שאיני מכיר ובגינה רסיסים/ ברז נפתח מקים שאון מזיז שמאל ימין/ מי ישיג את השעון ומי אומר שהכל סביר/

אז תן לו משלו כי אתה ושלך שלו תן עוד מתנה אחת כי קיבלת מתנות רבות תן לו משלו כי אתה ושלך שלו תן לו משלו כי אתה ושלך כולך שלו../

יוצא ורץ בין אנשים עכשיו כולם ממהרים / לכל אחד יש עולם שמחכה לחידושים / פתאום סטיה מהנתיב הפכה דחוף ללא זמין/ ויש

מציאות ולא דמיון שם כולם כבר לא קצרים.../

אז תן לו משלו...

עדיף לראות הכל מהצד ומיד להאמין/ שמה שלא יבוא עכשיו אם הוא שלך אז לא תפסיד / בנתיים תוכל לתת מקום לעוד תרומה שלא תפחית/ לא ממך ולא מהחום של השמחה שאתה תרגיש