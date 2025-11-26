אוריה הרוש משיק את אלבומו השני: "לפני בוא הימים"

אוריה הרוש – זמר, כותב ומלחין ונגן בולט בהפקות רבות בשנים האחרונות חוזר עם אלבום חדש, שני במספר.

אחרי שליווה אמנים רבים בארץ ובעולם בנגינה על עוד וגיטרה, הוציא אוריה לפני כארבע שנים אלבום ראשון שגרף מחמאות ושבעקבותיו יצא לסיבוב הופעות נרחב ברחבי הארץ ושבמהלכו אירח אמנים רבים ביניהם: עמיר בניון, עקיבא ואחרים.

בשנתיים האחרונות הקליט יחד עם המפיק המוסיקלי ליעד גרושקה, אותו הכיר לפני כעשור כששניהם היו נגנים צעירים אצל דוד ד'אור ודרכיהם הצטלבו שוב בהפקות שונות ובאקדמיה למוסיקה בירושלים שם למדו שניהם.

אוריה: "כשגיבשנו את האלבום אחרי שנתיים של עבודה הבנו שמדובר באלבום דרכים. עם השפעות ממדבריות רחוקות אבל גם מהמדבר מכאן, בין דימונה לגולן, בין תל אביב לירושלים יש כביש אחד. דרך סלולה בין העבר לעתיד, בין הישן לחדש בין המיתרים עובר קו דק שניסינו להדהד אותו ולהביא אותו באלבום הזה. אני רוצה להאמין שהצלחנו וששומעים את זה.

זה אלבום דרכים במלא מובן המילה, וכולי תקווה שבנסיעה הבאה שלכם, בכביש 1 או בכביש 6 או בכל דרך אחרת תשימו אותו ותהנו מהדרך.

רוב האלבום נכתב והוקלט תוך כדי המלחמה, בין אזעקות לזעקות אמת, בנסיון להביא קצת אור".

האזינו לשיר הנושא מתוכו "לפני בוא הימים".

קרדיטים:

מילים ולחן: אוריה הרוש

הפקה מוזיקאלית: ליעד גרושקה

עיבודים: אוריה הרוש וליעד גרושקה

מילים:

לפני בוא הימים השמש אמרה:

"ירח אהובי, לך הבחירה"

רק שלא יפריד בנינו שום דבר

כמו אז בראשית

בסוף כל יום דולק למרות המרחק

האור שלך אצלי לא הסתלק גם בחשכה

רק שלא יפריד בנינו שום דבר

כמו אז בראשית