פרויקט הלב של יואל דוד גולדשטיין: "א שטיק הארץ"

כבר לאחר צאת אלבומו המצליח בשנת 2023, הזמר והמלחין יואל דוד גולדשטיין ידע בדיוק מה יהיה הפרויקט הבא שלו. מאז שחרור הקליפ "קומזיץ שתזכרו" (A Kumzits to Remember) לפני מספר שנים, יואל דוד מוצף בבקשות בלתי פוסקות מהקהל להוציא שירים עם "הארץ" – שירים עם לב ונשמה. הכוונה לא הייתה רק לקלאסיקות של פעם, אלא גם לשירים חדשים יותר שפרטו על נימי הנפש ונגעו עמוק בלב המאזינים.

כדי לממש את החזון, פנה יואל דוד לחברו הטוב, המלחין והמפיק איצי וואלדנר, מי שסייע לו גם בהפקת אלבומו הקודם "מזמור לדוד". השניים ישבו והחלו ללקט שירים שירכיבו את האלבום החדש – "א שטיק הארץ". ככל שהעבודה על החומרים התקדמה, הם הבינו שהפרויקט רחב מכדי להיכנס לאלבום אחד בלבד. כך נולד הרעיון לשחרר את האלבום כסדרה של אלבומים קצרים.

קבלו את "א שטיק הארץ - חלק א'": בהפקתו של איצי וואלדנר ובביצועו המרגש של יואל דוד גולדשטיין.

האלבום כולל ארבעה שירים עליהם גדל יואל דוד, אותם הוא מבקש להנחיל לדור הצעיר של ימינו, לצד שני שירים עדכניים יותר, אשר נדחקו מעט הצידה ו"התפספסו" בצל להיטים אחרים שיצאו באותה תקופה.

רשימת השירים באלבום כוללת את: 'כי אלוקים' ו'והכן' (במקור של מרדכי בן דוד), 'עשרה הרוגי מלכות' (במקור של ליפא שמלצר), 'שומר ישראל' (של המלחין יוסי גרין), 'דרשו' (במקור של שמילי אונגר) ו'עד מתי' (מתוך האלבום האחרון של יואל דוד עצמו).

האזינו לביצוע של "והכן" מתוך האלבום: